Union Berlin - Bayern Münih maçının muhtemel 11'leri
Bundesliga'nın 26. haftasında lider Bayern Münih, Union Berlin'i deplasmanına konuk oluyor.
Bayern Münih 55 puanda haftayı lider tamamlamayı garantilerken küme düşme potasına girmek istemeyen Union Berlin ise 30 puanda bulunuyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak olan maçı Frank Willenborg yönetecek.
|Maç
|Union Berlin - Bayern Münih
|Tarih
|17 Mayıs Pazar
|Saat
|19:00
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|Ssport 2
|İnternet yayını
|Ssport, Nesine.com
Muhtemel 11'ler
Bayern Münih'te sakatlıktan çıkan Coutinho ve Tolisso henüz hazır olmadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.
Union Berlin'de ise kononavirüs testi pozitif çıkan Yunus Mallı henüz takıma dönmedi. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Sheraldo Beckerve ve cezalı Marvin Friedrich oynayamayacak.
İki takımın sahaya çıkması beklenen 11'leri şöyle;
Union Berlin: Gikiewicz, Subotic, Hubner, Schlotterbeck, Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bulter, Andersson
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Alaba, Boateng, Davies, Thiago, Kimmich; Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
- Sezonun ilk yarısında Bayern Münih'in Union Berlin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, iki ekip arasında Bundesliga'da oynanan ilk resmi maçtı.
- Union Berlin son sekiz Bundesliga maçının beşini gol yemeden kazandı (1B 2M). Başkent ekibi, ev sahibi olduğu son maçta en üst lig seviyesinde ilk iç saha beraberliğini almıştı (2-2 vs Wolfsburg).
- Bundesliga'nın ilk devresinde sadece açılış karşılaşmasında üçten fazla gol yiyen Union Berlin (0-4 vs Leipzig), sezonun ikinci yarısında oynadığı sekiz maçın dördünde kalesinde en az üçer gol gördü.
- Bu sezon Bundesliga'da kafa vuruşuyla en fazla gol kaydeden isim, Union Berlin forması giyen Sebastian Andersson (6). Bir sezonda daha fazla kafa golüne sahip sadece iki isim var: Stefan Kießling ve Mario Mandzukic (2013/14'te yedişer).
- Union Berlin karşısında 1866. Bundesliga maçına çıkacak olan Bayern Münih, bu alanda Hamburg'u geride bırakacak. Lig tarihinde Bayern'den daha fazla maç oynayan tek takım Werder Bremen (1890).
- Bu sezon Bundesliga'da ilk kez liderlik koltuğunda 4 puanlık bir avantaj yakalayan Bayern Münih, lig tarihinde bu farka ulaştığı 25 haftalık süreçlerden sonra rakiplerine yakalanmadı.
- Son 11 Bundesliga maçında 31 puan toplayan Bayern Münih (10G 1B), bu karşılaşmalarda 38 gol atarken sadece altı gol yedi.
- Bundesliga'da oynadığı son beş dış saha maçını kazanan Bayern Münih, Mart 2018'den (6) bu yana en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
- Deplasmanda oynadığı son beş Bundesliga maçında en az üçer gol atan Bayern Münih (toplam 20 gol), lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu.
- Bayern Münih forması giyen Serge Gnabry, son dört Bundesliga maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 3 asist). Alman oyuncu, teknik direktör Hansi Flick göreve geldikten sonra çıktığı 14 karşılaşmada 15 gol katkısına sahip (9 gol & 6 asist).