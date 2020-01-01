Union Berlin - Bayern Münih maçının muhtemel 11'leri

Lider Bayern Münih, Union Berlin deplasmanında 3 puan arıyor.

'nın 26. haftasında lider , Union Berlin'i deplasmanına konuk oluyor.

Bayern Münih 55 puanda haftayı lider tamamlamayı garantilerken küme düşme potasına girmek istemeyen Union Berlin ise 30 puanda bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak olan maçı Frank Willenborg yönetecek.

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Maç Union Berlin - Bayern Münih Tarih 17 Mayıs Pazar Saat 19:00

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Muhtemel 11'ler

Bayern Münih'te sakatlıktan çıkan Coutinho ve Tolisso henüz hazır olmadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.

Union Berlin'de ise kononavirüs testi pozitif çıkan Yunus Mallı henüz takıma dönmedi. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Sheraldo Beckerve ve cezalı Marvin Friedrich oynayamayacak.

İki takımın sahaya çıkması beklenen 11'leri şöyle;

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Union Berlin: Gikiewicz, Subotic, Hubner, Schlotterbeck, Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bulter, Andersson

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Alaba, Boateng, Davies, Thiago, Kimmich; Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri