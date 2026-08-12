Union Berlin, Almanya'nın en popüler ve en tutkulu futbol kulüplerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Eiserne (Demirliler), 2026/27 sezonunda Bundesliga'da büyük destek görmeyi sürdürürken maç günü biletlerine talep de son derece yüksek kalıyor.
Berlin'de bir maçı canlı izlemek istiyorsanız, yerinizi nasıl alabileceğiniz, kombine bilet fiyatları ve stadyum detayları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
Union Berlin 2026/27 fikstürü ve biletleri
|Tarih ve saat
|Karşılaşma
|Konum
|Biletler
|23 Ağu 2026 Paz, 15.30
|Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion, Braunschweig
|Bilet al
|29 Ağu 2026 Cmt, 15.30
|1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|5 Eyl 2026 Cmt, 15.30
|Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
|11 Eyl 2026 Cum, 20.30
|1. FC Union Berlin - FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|18 Eyl 2026 Cum, 20.30
|Bayern Münih - 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena, Münih
|Bilet al
|10 Eki 2026 Cmt, 12.00
|1. FC Union Berlin - SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|17 Eki 2026 Cmt, 12.00
|1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|24 Eki 2026 Cmt, 12.00
|FC Augsburg - 1. FC Union Berlin
|WWK Arena, Augsburg
|Bilet al
|31 Eki 2026 Cmt, 11.00
|1. FC Union Berlin - 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|7 Kas 2026 Cmt, 11.00
|SC Freiburg - 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
|Bilet al
|21 Kas 2026 Cmt, 11.00
|1. FC Union Berlin - RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|28 Kas 2026 Cmt, 11.00
|1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena, Mainz
|Bilet al
|5 Ara 2026 Cmt, 11.00
|1. FC Union Berlin - Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|12 Ara 2026 Cmt, 11.00
|VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin
|MHPArena, Stuttgart
|Bilet al
|19 Ara 2026 Cmt, 11.00
|1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
Union Berlin 2026/27 biletleri nereden alınır?
Maç günü biletlerini nominal fiyat üzerinden satın almanın temel ve en güvenli yolu, doğrudan 1. FC Union Berlin'in resmî bilet satış bölümü üzerinden işlem yapmaktır. Olağanüstü talep nedeniyle biletler, çoğu zaman genel satışa çıkmadan önce üyelere öncelik tanınan satış dönemlerinde tükeniyor.
Resmî birincil satışlar tükendiğinde, ikincil bilet platformları yaklaşan Bundesliga ve DFB-Pokal maçları için taraftarlara alternatif yeniden satış seçenekleri sunabilir.
Union Berlin biletleri: Kombine biletler ne kadar?
2026/27 sezonunda Union Berlin maçları için ayakta kombine bilet fiyatları, indirim uygulanmayan tam ücretli yetişkinler için 238 € ile 272 € arasında değişiyor. 1. Sektör'deki en pahalı oturmalı kombine biletler ise 816 €'ya ulaşıyor.
Resmî kulüp üyeleri, öğrenciler, stajyerler, emekliler, işsizler ve ağır engelli taraftarlar için indirimler mevcut.
Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei
Union Berlin'in iç saha maçlarını oynadığı stat Stadion An der Alten Försterei'dir.
|Detay
|Bilgi
|Stadyum adı
|Stadion An der Alten Försterei
|Konum
|Berlin (Köpenick), Almanya
|Toplam kapasite
|22.012
|Ayakta / oturmalı dağılımı
|18.395 ayakta / 3.617 oturmalı