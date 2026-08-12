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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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Çeviri:

Union Berlin 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ortalama fiyatlar, kesinleşen fikstür ve daha fazlası

Bundesliga
Union Berlin
SHOPPING

Union Berlin biletlerine başkentte yoğun talep var ve biletleri tam olarak nasıl satın alabileceğinizi biliyoruz

Union Berlin, Almanya'nın en popüler ve en tutkulu futbol kulüplerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Eiserne (Demirliler), 2026/27 sezonunda Bundesliga'da büyük destek görmeyi sürdürürken maç günü biletlerine talep de son derece yüksek kalıyor. 

Berlin'de bir maçı canlı izlemek istiyorsanız, yerinizi nasıl alabileceğiniz, kombine bilet fiyatları ve stadyum detayları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Union Berlin biletlerini ayırtBilet ayırt

Union Berlin 2026/27 fikstürü ve biletleri

Tarih ve saatKarşılaşmaKonumBiletler
23 Ağu 2026 Paz, 15.30Eintracht Braunschweig - 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigBilet al
29 Ağu 2026 Cmt, 15.301. FC Union Berlin - Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
5 Eyl 2026 Cmt, 15.30Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenBilet al
11 Eyl 2026 Cum, 20.301. FC Union Berlin - FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
18 Eyl 2026 Cum, 20.30Bayern Münih - 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MünihBilet al
10 Eki 2026 Cmt, 12.001. FC Union Berlin - SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
17 Eki 2026 Cmt, 12.001. FC Union Berlin - Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
24 Eki 2026 Cmt, 12.00FC Augsburg - 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgBilet al
31 Eki 2026 Cmt, 11.001. FC Union Berlin - 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
7 Kas 2026 Cmt, 11.00SC Freiburg - 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauBilet al
21 Kas 2026 Cmt, 11.001. FC Union Berlin - RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
28 Kas 2026 Cmt, 11.001. FSV Mainz 05 - 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzBilet al
5 Ara 2026 Cmt, 11.001. FC Union Berlin - Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
12 Ara 2026 Cmt, 11.00VfB Stuttgart - 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartBilet al
19 Ara 2026 Cmt, 11.001. FC Union Berlin - TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al

Union Berlin 2026/27 biletleri nereden alınır?

Maç günü biletlerini nominal fiyat üzerinden satın almanın temel ve en güvenli yolu, doğrudan 1. FC Union Berlin'in resmî bilet satış bölümü üzerinden işlem yapmaktır. Olağanüstü talep nedeniyle biletler, çoğu zaman genel satışa çıkmadan önce üyelere öncelik tanınan satış dönemlerinde tükeniyor.

Resmî birincil satışlar tükendiğinde, ikincil bilet platformları yaklaşan Bundesliga ve DFB-Pokal maçları için taraftarlara alternatif yeniden satış seçenekleri sunabilir.

Union Berlin biletlerini ayırtBilet ayırt

Union Berlin biletleri: Kombine biletler ne kadar?

2026/27 sezonunda Union Berlin maçları için ayakta kombine bilet fiyatları, indirim uygulanmayan tam ücretli yetişkinler için 238 € ile 272 € arasında değişiyor. 1. Sektör'deki en pahalı oturmalı kombine biletler ise 816 €'ya ulaşıyor.

Resmî kulüp üyeleri, öğrenciler, stajyerler, emekliler, işsizler ve ağır engelli taraftarlar için indirimler mevcut.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Union Berlin'in iç saha maçlarını oynadığı stat Stadion An der Alten Försterei'dir.

DetayBilgi
Stadyum adıStadion An der Alten Försterei
KonumBerlin (Köpenick), Almanya
Toplam kapasite22.012
Ayakta / oturmalı dağılımı18.395 ayakta / 3.617 oturmalı

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