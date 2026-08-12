Union Berlin, Almanya'nın en popüler ve en tutkulu futbol kulüplerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Eiserne (Demirliler), 2026/27 sezonunda Bundesliga'da büyük destek görmeyi sürdürürken maç günü biletlerine talep de son derece yüksek kalıyor.

Berlin'de bir maçı canlı izlemek istiyorsanız, yerinizi nasıl alabileceğiniz, kombine bilet fiyatları ve stadyum detayları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Union Berlin 2026/27 fikstürü ve biletleri

Union Berlin 2026/27 biletleri nereden alınır?

Maç günü biletlerini nominal fiyat üzerinden satın almanın temel ve en güvenli yolu, doğrudan 1. FC Union Berlin'in resmî bilet satış bölümü üzerinden işlem yapmaktır. Olağanüstü talep nedeniyle biletler, çoğu zaman genel satışa çıkmadan önce üyelere öncelik tanınan satış dönemlerinde tükeniyor.

Resmî birincil satışlar tükendiğinde, ikincil bilet platformları yaklaşan Bundesliga ve DFB-Pokal maçları için taraftarlara alternatif yeniden satış seçenekleri sunabilir.

Union Berlin biletleri: Kombine biletler ne kadar?

2026/27 sezonunda Union Berlin maçları için ayakta kombine bilet fiyatları, indirim uygulanmayan tam ücretli yetişkinler için 238 € ile 272 € arasında değişiyor. 1. Sektör'deki en pahalı oturmalı kombine biletler ise 816 €'ya ulaşıyor.

Resmî kulüp üyeleri, öğrenciler, stajyerler, emekliler, işsizler ve ağır engelli taraftarlar için indirimler mevcut.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Union Berlin'in iç saha maçlarını oynadığı stat Stadion An der Alten Försterei'dir.