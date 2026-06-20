Almanya, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Fildişi Sahili karşısında gerideyken, son dakikalarda Deniz Undav’ın attığı iki gol sayesinde maçı 2-1’lik dramatik bir galibiyete çevirdi. Bu maçta, tarihi bir sürpriz yapmaya çok yaklaşan cesur bir performans sergileyen Fildişi Sahili, acı bir çöküş yaşadı.

Almanya'nın galibiyeti, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın 60. dakikada yaptığı ve maçın gidişatını tamamen değiştiren kritik oyuncu değişikliklerinin ardından geldi; bu değişiklikler, Fildişi Sahili'nin Frank Kessi'nin golüyle (22. dakika) elde ettiği üstünlüğü, son anlarda acı bir mağlubiyete dönüştürdü.

Fildişi Sahili teknik direktörü Emersy Faye, ilk turda mütevazı Curaçao takımını 7-0 gibi ezici bir skorla mağlup eden Almanya milli takımı karşısında iddialı bir oyun planıyla hücumcu niyetini ortaya koymuştu ve planı gerçekten de işe yarayacak gibi görünüyordu.

Fildişi Sahili hak ettiği şekilde öne geçti

Maçın ilk dakikalarında Fildişi Sahili'nin açık bir üstünlüğü vardı; Yan Diomandi kanatta müthiş bir hız sergilese de, forvet Angie Yuan Boni'ye yaptığı paslar her zaman isabetli değildi.

Buna karşılık, kaleci Yahya Fofana, Kai Havertz’in golünü engellemek için uyanık kaldı (9. dakika), ancak birkaç dakika sonra Alman savunma oyuncusu Pavlović ile karşı karşıya kaldığında, hava toplarında rakibine üstünlük sağlayan Pavlović karşısında ciddi bir hata yapmaya ramak kaldı; ancak gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maç eğlenceli ve açık geçti; her iki takım da hücumda aktifti ve birçok fırsat yarattı, ancak ilk golü haklı olarak Fildişi Sahili attı.

Kanatta parlayan Diomande, topu Amad Diallo’ya aktardı; Diallo’nun vuruşu şans eseri Frank Kessié’ye çarptı ve Kessié, muhteşem bir yan vuruşla atağı gole çevirdi (22. dakika).

Almanya'nın sonuçsuz baskısı

İlk yarının sonuna doğru Almanya’nın baskısı şiddetlendi. Jamal Musiala, muhteşem bir akrobatik hareketin ardından ceza sahası hemen dışında faul aldı; Florian Wirtz ise her atağında büyük bir kargaşa yarattı. Haavertz’in golü ise ofsayt nedeniyle iptal edildi (39. dakika).

İkinci yarının başında Fildişi Sahili milli takımı top hakimiyetini ele geçirdi ve sürpriz bir sonuç ortaya çıkacak gibi görünüyordu, ancak Nagelsmann'ın başka bir planı vardı.

Almanya’nın oyuncu değişiklikleri dengeleri değiştirdi

60. dakikada Nagelsmann, tek seferde 3 oyuncu değişikliği yaparak muhteşem bir taktik hamle sergiledi ve bu hamle maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

Kanatta sürekli tehdit oluşturan Jamie Lewelling'in yanı sıra, Nadim Amiri ve Deniz Undav da skoru değiştiren kilit isimler oldu.

Lewelling kanattan hızla ilerleyip uzak direğe alçak bir orta gönderdi; top Ondav’a ulaştı ve Ondav kolaylıkla beraberlik golünü attı (68. dakika), böylece milli takımda sadece 11 maçta 8 gole ulaştı.

Çılgın son dakikalar

Maçın son dakikalarında her iki takım da karşılıklı fırsatlar yakaladı. Nathaniel Brown, Almanya'yı 2-1 öne geçirebilecek bir fırsat yakaladı ancak Fofana, 89. dakikada olduğu gibi 90+1. dakikada da Amiri'nin şutunu ustaca kurtardı.

Bundan sadece birkaç saniye önce, Simon Adingra'nın Fildişi Sahili adına net bir gol fırsatı yakaladı, ancak Pepe'nin kanattan yaptığı muhteşem bir ataktan sonra şaşırtıcı bir şekilde şut çekmek yerine topu kontrol etmeyi tercih etti; bu kararın maçın gidişatında belirleyici bir önemi olduğu ortaya çıktı.

Ondav maçı belirledi

Uzatma süresinin son dakikalarında Deniz Undav, maçtaki ikinci golünü atarak ülkesine 3 puanı garantiledi (90+4. dakika). Bu gol, en azından bir beraberlik puanı hak eden Fildişi Sahili için acı bir çöküş oldu.

Almanya, iki maçta topladığı 6 puanla grup liderliğini pekiştirdi ve resmen son 32 turuna yükseldi. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı; bu durum, takıma son 32 turuna yükselme şansı vermeye devam etse de, grup aşamasının son maçında galibiyet almasını gerektiriyor.