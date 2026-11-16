İspanya kalecisi Unai Simon, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere'nin pazar günü Madrid'de oynanan ve 3-2 kaybettikleri UEFA Uluslar Ligi maçında son dünya şampiyonuna oyun olarak üstünlük kurduğunu kabul etti. Metropolitano'daki heyecan dolu maçta gelen yenilgi, İspanya'nın Mart 2024'e uzanan, normal süredeki 43 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

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Kaleci, konuk ekibin ev sahibine üstünlük kurduğunu kabul etti

Simon, Avrupa ve dünya şampiyonu takımının Mart 2024'ten bu yana normal sürede ilk yenilgisini almasının ardından, 2025 Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e karşı penaltı atışlarında yaşadığı mağlubiyeti bir kenara bırakarak dürüst bir değerlendirme yaptı. Jude Bellingham'ın sürüklediği konuk ekip, bu yaz Atlanta'da Arjantin'e karşı kaybettiği Dünya Kupası yarı finalinde kendisine pahalıya mal olan temkinli yaklaşımdan uzak durdu. İngiltere, Madrid'de bir saat boyunca ev sahibine üstünlük kurdu.

Kaleci, İngiltere'nin yüksek tempolu oyununu övdü

İngiltere, ilk yarının bitimine kısa süre kala öne geçti. Kaptan Harry Kane, Pau Cubarsi'nin kendisine yaptığı faulün ardından kazanılan penaltıyı gole çevirerek milli takım formasıyla 93. golünü attı. Ardından Ezri Konsa, Declan Rice'ın 53. dakikada kullandığı korneri kafayla ağlara gönderdi. Dört dakika sonra Arsenal savunmacısı Ben White çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

Maçın ardından Teledeporte TV'ye konuşan Simon, rakibin üstün olduğunu kabul etti: "Bu akşam bizden üstündüler; bire bir mücadelelerde çok agresif bir yaklaşım sergilediler. Elbette sonuna kadar denemeye devam etmemiz gerekiyordu ve mücadele ettik, ancak bu maç bize neleri geliştirmemiz gerektiğini gösteren bir ders oldu. Henüz eleme aşamasında olmadığımız için bundan ders çıkarıp mart ayında daha iyi oynamayı hedefleyebiliriz."

Yaz aylarından sonra savunma performansı geriledi

65. dakikada Jarell Quansah'ın topu kaybetmesi ve Elliot Anderson'ın Lamine Yamal'ı çekerek durdurduğu için kırmızı kart görmesi İspanya'ya umut verdi. Mikel Oyarzabal kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Ardından Yamal'ın ortasında oyuna sonradan giren Nico Williams, 75. dakikada sol direğe çarpan bir vuruşla golü buldu.

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Takımının son dönemdeki savunma performansındaki düşüşe değinen Simon şunları ekledi: "Bugünlerde popüler olan 'beklenen gol' istatistiklerine bakarsak, Dünya Kupası'ndan bu yana rakiplere çok az fırsat veriyorduk. Bu rakam giderek arttı ve sonunda daha fazla gol yemeye başladık. Dünya Kupası'ndaki yoğunluk burada tam olarak aynı değil; maçlar daha serbest oynanıyor ve hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Mart ayında kendimizi geliştirebilmemiz için bunun şimdi yaşanması daha iyi."

İki ülkeyi de mart ayında çeyrek final bekliyor

İspanya'nın son bölümdeki yoğun baskısına rağmen İngiltere kalecisi James Trafford, son 15 dakikada art arda yaptığı başarılı kurtarışlarla galibiyeti korudu ve takımının grubu lider bitirmesini sağladı. Tuchel yönetimindeki en iyi performansını sergileyen İngiltere, grup lideri olarak mart ayındaki Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi. İspanya ise grubu ikinci sırada tamamladı ve ilkbahardaki eleme maçları başlamadan önce savunmasını toparlamak zorunda.