Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, takımının çarşamba günü Norveçli konuk Viking'i 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini almasını sağladı. İlk yarıyı iki farklı önde kapatan Aston Villa, açılış maçında Club Brugge deplasmanında aldığı galibiyete iki iç saha galibiyeti ekleyerek puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi.

Reklam

Midlands ekibi Norveç temsilcisini rahat geçti

Emery, takımının Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup ettiği etkileyici galibiyetin ardından, geçen hafta Bayern Münih ile 3-3 berabere kalan dirençli Norveç ekibini rahatça yenerek çıkışını sürdürdüğünü gördü. Ross Barkley ve Emiliano Buendia ilk yarıda fileleri havalandırırken Henrik Heggheim'ın kendi kalesine attığı gol galibiyeti perçinledi. Peter Christiansen'in son bölümde bulduğu gol sonucu değiştirmedi. Ev sahibi ekip böylece tüm kulvarlardaki son altı maçında beşinci galibiyetini aldı.

Avrupa mücadelesini ilk yarıdaki hızlı başlangıç belirledi

Getty Images

Maçın ilk bölümüne Villa damga vurdu. Konuk ekibin kalecisi Arild Ostbo, Nicolas Jackson'a gol izni vermedi. Barkley ise 23. dakikada Ibrahim Mbaye'nin isabetli köşe vuruşuna kafayla dokunarak gol perdesini açtı. Zlatko Tripic'in ceza sahasında Alysson'a yaptığı faulün VAR'da incelenmesinin ardından kazanılan penaltıyı 10 dakika sonra Buendia gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip, 62. dakikada Heggheim'ın Alysson'un bir başka tehlikeli ortasını yanlışlıkla kendi ağlarına göndermesiyle maçı büyük ölçüde bitirdi. Christiansen, son bölümde Kristoffer Askildsen'in ortasını gole çevirdi. Ofsayt için yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı ancak Villa evinde bir farklı galibiyete daha rahatça ulaştı.

Tarihî başarılar Avrupa'daki gücünü ortaya koyuyor

Bu galibiyet, Aston Villa'nın büyük Avrupa kupalarındaki iç saha galibiyet serisini üst üste 12 maça çıkardı. Böylece kulüp, bir İngiliz takımının bu yüzyılda yakaladığı en uzun seriyle eşitlendi. Midlands ekibi ayrıca 2017-18 sezonundaki Manchester United'dan bu yana, Avrupa Ligi şampiyonu olarak turnuvadaki ilk üç maçını kazanan ilk takım oldu.

Reklam Reklam

Ayrıca Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca 30 maçta 20 galibiyete ulaşan Villa, bu başarıya tarihte en hızlı ulaşan ikinci takım oldu. İlk sırada, 20 galibiyete 29 maçta ulaşan Real Madrid yer alıyor. Bu olağanüstü seri, eski Sevilla ve Villarreal teknik direktörünün yönetimindeki takımın Avrupa'da ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu gösteriyor.

Aston Villa'yı Barcelona ile dev maç bekliyor

Getty Images

Yurt içindeki sezona yaptığı tutuk başlangıcı geride bırakan Emery'nin yeniden çıkışa geçen takımı, üç maçın ardından Avrupa'nın elit turnuvasının puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Avrupa'da henüz puan kaybetmeyen Villa, gelecek ay La Liga lideri Barcelona'ya konuk olduğunda en zorlu sınavıyla karşılaşacak. Emery ise o zamana kadar takımının etkileyici formunu yaklaşan Premier Lig maçlarında sürdürmesine odaklanıyor.







