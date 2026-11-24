Aston Villa'nın düşüşü salı gecesi İstanbul'da devam etti. Deniz Gul'un son bölümde attığı kafa golü Galatasaray'a 1-0'lık galibiyeti getirirken Unai Emery'nin en gurur duyduğu rekorlardan birini de sona erdirdi. Villa, İspanyol teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk kez üst üste iki maç kaybetti. Tüm kulvarlarda altı maçtır kazanamayan takım, 8 Kasım'dan beri gol de atamıyor.

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Son bölümde gelen kafa golü Emery'nin rekorunu bitirdi

Oyuna sonradan giren Gul, RAMS Park'taki çekişmeli maçın 79. dakikasında Nicolas Jackson'ın kornerdeki hatalı uzaklaştırma girişiminin ardından kafayla topu ağlara gönderdi. Bu, Galatasaray'ın kaleyi bulan ilk şutuydu. Pozisyonda Jackson'ın ayağı Gul'un yüzüne geldi ancak VAR incelemesi sonucunda Villa forvetine kırmızı kart gösterilmedi.

Bu yenilgiyle Villa, Emery yönetiminde lig veya grup aşamasında ilk kez üst üste iki maç kaybetti. Böylece takımın Avrupa'da önemli bir güç hâline gelmesindeki dayanaklardan biri olan rekor sona erdi.

Galibiyet de gol de yok

Villa'nın formu, 24 Ekim'de Manchester City'yi yenmesinden bu yana büyük düşüş yaşadı. Emery'nin takımı altı maçtır kazanamıyor. Leon Goretzka'nın 8 Kasım'da Manchester United'a attığı golden bu yana da gol atamadı.

İstanbul'daki maç, takımın hücumdaki sıkıntılarını özetledi. Johan Manzambi kaleciye doğru şut çektikten sonra ofsayt bayrağı kalktı; Villa ise hücum bölgesinde yakaladığı umut verici pozisyonları değerlendiremedi. Hayal kırıklığı son bölümde açığa çıkan Emery sarı kart gördü.

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İlk sekizdeki yeri tehlikede

Villa şimdilik dokuz puanla ilk sekizde yer alıyor ancak Galatasaray puanını Villa'yla eşitledi. Süper Lig lideri, tüm kulvarlarda üst üste sekizinci galibiyetini aldı. Beşinci maç haftasının kalan karşılaşmaları oynandığında Villa'nın sıralamadaki durumu kötüleşebilir.

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Villa'nın İstanbul yolculuğu, başıboş dolaşan bir aslan olduğuna dair haberlerin gölgesinde kalmıştı. Bu sonuçla Emery'yi Avrupa'da zorlu bir süreç bekliyor; sırada PSG ve Borussia Dortmund maçları var.

Zor günler geçiren Villa'nın sıradaki rakibi Ipswich

Emery'nin takımı, cumartesi günü Premier Lig'de Ipswich'e konuk olmadan önce hızla toparlanmak zorunda.

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Villa'nın hem Avrupa hedefleri hem de ligdeki formu açısından çıkışa ihtiyacı var. Öncelik ise gol hasretini bitirmek olacak.