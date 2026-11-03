Manchester United, Michael Carrick’in olası yerine Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery’yi Old Trafford’a getirmeye çalışırsa ciddi güçlüklerle karşılaşabilir. İspanyol teknik adam Manchester United yönetiminde büyük beğeni toplasa da West Midlands’daki geniş yetkileri, olası bir geçişin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

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Manchester United, İspanyol teknik direktörü beğeniyor

TEAMtalk'a göre United, Carrick ile yollarını ayırması hâlinde eski Arsenal ve Paris Saint-Germain teknik direktörünü öne çıkan adaylardan biri olarak görüyor. Kulüp, eski orta saha oyuncusuna kamuoyu önünde destek verse de Old Trafford yetkilileri perde arkasında sessizce bir alternatifler listesi hazırlıyor. Ancak Villa Park'ta Emery'yi takımda tutma konusundaki güçlü kararlılık nedeniyle onu ayrılmaya ikna etmek zor olacak.

Midlands'teki başarının temelinde tam kontrol var

İspanyol teknik direktör, Birmingham'da geçirdiği birkaç yıl içinde kulübün futbol faaliyetleri üzerinde büyük bir yetki sahibi oldu; Villa'yı düzenli olarak ilk dört için mücadele eden ve Avrupa Ligi'ni kazanan bir takıma dönüştürdü. West Midlands kulübünün yönetimi, yöntemlerine ve kararlarına tam destek verdi. Bu özerklik, başarısında kilit rol oynadı.

Haberde, PSG ve Arsenal'deki önceki dönemleri istediği kupaları kazanamadan ve aradığı tatmini bulamadan sona eren Emery'nin, Avrupa'nın dev kulüplerinden birinde yeniden çalışma fırsatını geri çevirmesinin zor olacağı belirtiliyor. Ancak Old Trafford'da teknik direktörlük görevini üstlenmesi, çok farklı bir yönetim yapısı içinde çalışması anlamına gelecek. Villa'da şu anda sahip olduğu kadar geniş yetkiler verilmeyeceği için etki alanının daralması, olası bir anlaşmanın önündeki büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Yönetimde öne çıkan adaylar konusunda görüş ayrılığı

Emery'nin Manchester'da daha az yetkiyle çalışmayı kabul edip etmeyeceği sorusunun yanı sıra Old Trafford'daki kurum içi görüşmelerde görev için öne çıkan iki isim daha gündeme geldi. İspanyol teknik direktöre duyulan saygı sürse de kulübün üst düzey isimleri, hangi adayı tercih edecekleri konusunda şu anda görüş ayrılığı yaşıyor.

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Futbol direktörü Jason Wilcox'un, takımı istikrara kavuşturmak için eski Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe'un göreve getirilmesini tercih ettiği belirtiliyor. Buna karşılık oyuncu alımından sorumlu direktör Christopher Vivell, Almanya Millî Takımı'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın göreve getirilmesi için bastırıyor. Böylece göreve gelebilecek iki teknik direktör de Villa'nın çalıştırıcısıyla birlikte kulübün öncelikli adayları arasında yer alıyor.

Millî maç arası değişikliği beraberinde getirebilir

Carrick şimdilik görevini sürdürüyor ancak perde arkasındaki hazırlıklar, teknik direktör değişikliğinin yaklaşan kasım ayındaki millî maç arasında gerçekleşmesinin muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu aradan önce United, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaşacak; ardından Premier League'de Emery'nin çalıştırdığı Villa'yı Old Trafford'da ağırlayacak. Bu iki maç, Carrick'in kaderini belirleyebilir.