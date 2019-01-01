Unai Emery: Mustafi ve Elneny takımdan ayrılmalılar

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mustafi ve Elneny’nin takımdan ayrılmalarının kariyerleri için daha iyi olacağını söyledi.

’de iki futbolcunun bileti kesildi. Teknik direktör Unai Emery, yaptığı açıklamada Shkodran Mustafi ile Mohamed Elneny’yi kadroda düşünmediğini açıkladı.

Emery, “Mustafi ve Elneny, takımdaki durumlarını biliyorlar. Ben takımımda mutlu futbolcular istiyorum. Onlar oynamadıkları için mutsuzlar. Sezon öncesinde de onlarla konuştum. Başka bir takıma gidip oynamaları kariyerleri için daha olumlu olacaktır” diye konuştu.

İki oyuncuyu da ‘büyük futbolcular’ olarak nitelendiren İspanyol teknik adam, “Ancak burada yeterince süre bulamıyorlar. Onlar için en iyi olanı istiyorum. Başka bir takımda kendi kapasitelerini gösterme şansını bulacaklardır” ifadelerini kullandı.

2016 yazında ’dan 41 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mustafi, Arsenal ile rasında oynanan Emirates Cup maçında taraftarların protestosuna maruz kalmıştı.

Elneny ise Ocak 2016’da 12.5 milyon euro’luk bonservis bedeliyle transfer edilmiş ancak beklentileri karşılayamamıştı.