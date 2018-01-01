Unai Emery: Mohamed Salah'a dair şüphelerimiz vardı
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Unai Emery, PSG'nin başındayken Mohamed Salah transferini veto ettiklerini duyurdu.
"PSG döneminde Mohamed Salah henüz Roma'da oynarken transfer hakkında konuşmuştuk."
"Bizim bazı şüphelerimiz vardı ve o sırada Liverpool ile sözleşme imzaladı. Bu endişelerimiz yok oldu."
"Şimdi dünyanın en iyi 5 futbolcusundan bahsedecek olursak, onlardan biri Salah."
Emery, endişelerin en olduğu sorusuna ise, büyük takımlarda aynı performansı gösterebileceğinden şüphe ettiklerini söyledi.