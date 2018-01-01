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Arsenal

Unai Emery: Mohamed Salah'a dair şüphelerimiz vardı

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Arsenal menajeri Unai Emery, PSG'nin başındayken Mohamed Salah'ı transfer etme ihtimalleri olduğunu ancak Salah'tan şüphe duyduklarını söyledi.

Unai Emery, PSG'nin başındayken Mohamed Salah transferini veto ettiklerini duyurdu.

"PSG döneminde Mohamed Salah henüz Roma'da oynarken transfer hakkında konuşmuştuk."

"Bizim bazı şüphelerimiz vardı ve o sırada Liverpool ile sözleşme imzaladı. Bu endişelerimiz yok oldu."

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"Şimdi dünyanın en iyi 5 futbolcusundan bahsedecek olursak, onlardan biri Salah."

Emery, endişelerin en olduğu sorusuna ise, büyük takımlarda aynı performansı gösterebileceğinden şüphe ettiklerini söyledi.

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