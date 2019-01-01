Unai Emery: Mesut sisteme uyuyor ama yeri garanti değil

Arsenal'in İspanyol çalıştırıcısı, Mesut Özil hakkında ilgi çekici demeçler verdi.

forması giyen Mesut Özil, yeni sezonda kadroya girmekte güçlük çekiyor.

Son olarak UEFA 'nde Standard Liege ve Premier Lig'de karşılaşmalarının maç kadrolarına giremeyen yıldız oyuncu, bu sezon sadece 2 resmi maçta görev alabildi.

Arsenal'in ile oynayacağı lig maçından önce basın toplantısı düzenleyen Unai Emery, Mesut Özil'in durumunu değerlendirdi.

"Mesut benim istediğim şekilde oynayabilir" diyen Emery, yıldız oyuncunun takım içinde zorlu bir rekabette olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Şu an her pozisyon için forma çekişmesi olan bir kadromuz var. Herkes oynamayı ve bize yardımcı olmayı hak ediyor"

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Oyuncularından ilk 11 için çaba göstermelerini beklediğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Herkesten ilk 11'de yer almak için çalışmasını bekliyorum" dedi.

İspanyol çalıştırıcı, "Rekabetçi olmaya ve gelişmeye devam edersek bu günümüz ve gelecek için en iyisi olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Mesut Özil'in adı yaz transfer döneminde dahil pek çok takımla anılsa da yıldız oyuncunun yüksek maaşı transfere engel yaratmıştı.