Unai Emery, Mesut Özil ve Henrikh Mkhitaryan'ın gönderilmesini istedi
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Daily Mirror’ın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil ve Henrikh Mkhitaryan ile yolların ayrılmasını istiyor.
İngilizlere göre bu isteğin altında futbolcuların yüksek maliyeti yatıyor. Emery, Mesut ve Mkhitaryan’a ödenen parayı yeni futbolcuların transferinde kullanmayı planlıyor.
İspanyol teknik adam, gelecek sezon takımında yeni bir sol bek, sol açık, stoper ve hücuma yönelik orta saha oyuncusu görmek istiyor.
Mesut bu sezon çıktığı 25 maçta 5 gol 3 asist yaparken, Mkhitaryan ise 34 maçta 7 gol 10 asistle takımına katkı verdi.