Unai Emery: Mesut Özil'e yardım etmeye çalıştım
Arsenal'ın eski menajeri Unai Emery, Ada ekibinde yaşanan Mesut Özil gelişmelerini değerlendirdi.
Football London'a konuşan Emery, Arsenal'da menajerlik yaptığı dönem Mesut Özil ile yaşanabilecek muhtemel sorunların önüne geçmek için deneyimli yıldıza yardım etmeye çalıştığını söyledi.
Emery, "Mesut ile bir buçuk yıl çalıştım. Onun performansından Mesut'a destek olarak ve yardım ederek yararlandım. Arsenal maçlarını takip ediyorum ama takım veya oyuncularla ilgili problemlerin ne olduğunu bilmiyorum. Arsenal'da çalıştığım dönem ondan en iyi performansı almaya çalışmıştım. " şeklinde konuştu.
Premier Lig'de topladığı 23 puanla 11. sırada yer alan Arsenal'ın durumunu da değerlendiren Emery, "Liverpool ve Manchester United'ın performansları gereği Arsenal'ın işi çok zor. Ama ben ilk dörde döneceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.