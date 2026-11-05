Unai Emery, Manchester United'ın ilgisini savuşturmak için Aston Villa ile yeni sözleşme imzalamaya yakın

Unai Emery, Aston Villa ile yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamak üzere. Bu gelişme, Manchester United için önemli bir darbe olacak. Michael Carrick üzerindeki baskı artarken İspanyol teknik direktörün Old Trafford’da göreve başlayabileceği sık sık gündeme gelmişti. Ancak Emery, geleceğini Aston Villa’ya bağlamaya hazır görünüyor.

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Emery, Villa ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın

Telegraph'a göre Emery, Villa ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. Bu hamle, United'ın giderek artan ilgisini kesin olarak sona erdirmeyi amaçlıyor. Emery, Old Trafford'da Carrick'in yerine geçebilecek en güçlü adaylardan biri olarak sıkça gündeme geliyordu.

Ancak İspanyol teknik adam, bunun yerine Villa'ya büyük bir moral kaynağı oluyor. Emery, 2029'da sona erecek mevcut sözleşmesinin çok ötesine uzanan uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmayı planlıyor. Emery'yi takımda tutmak, Villa yönetimi için önemli bir başarı anlamına geliyor. Eski Arsenal teknik direktörünü Villa'dan koparmak, United'a yaklaşık 20 milyon sterlinlik serbest kalma bedeline mal olacaktı.

Villa yöneticileri geleceği güvence altına almak için görüştü

Emery, kulübün Barcelona deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçının ardından çarşamba günü Aston Villa Başkanı Nassef Sawiris ile ileri düzey görüşmeler yaptı. Toplantıya futbol operasyonları başkanı Roberto Olabe ve futbol operasyonları direktörü Damián Vidagany de katıldı.

Kulübün resmî açıklaması, görüşmelerin olumlu geçtiğini doğruladı. Açıklamada, “Aston Villa, kulübün geleceğini planlamak ve uzun vadeli sportif ve kurumsal projesinin temellerini atmak için bugün önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.

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“Görüşmeler, kulübün uzun vadeli stratejik yönünün ortaklaşa planlanmasına odaklandı. Olumlu geçen görüşmelerde, kulübün birlikte geliştirilmesi için 2029 sonrasına uzanan net bir taahhüt ortaya kondu.”

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Villa Park'ta köklü dönüşüm

Emery, Ekim 2022'de göreve gelmesinden bu yana Villa'yı tamamen yeniden canlandırdı. Dikkat çekici görev süresi boyunca Avrupa Ligi kupasını kazandı ve kulübü iki ayrı kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Bu başarının temelinde, oyuncu kadrosunda yapılan stratejik değişim yatıyor. Villa, Freiburg'a karşı kazandığı Avrupa Ligi finalinde ilk 11'de yer alan altı oyuncuyu satmasına rağmen Olabe ile birlikte, kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Nicolas Jackson'ın da aralarında bulunduğu on yeni transferle takımı etkili biçimde yeniden kurdu.

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Kulüp yönetimi bu yükselişi sürdürmeyi hedefliyor. Yönetim, “Hedef açık: En büyük zorluklarla başa çıkabilecek ve en büyük başarılara ulaşabilecek, iddialı ve rekabetçi bir Aston Villa inşa etmek” açıklamasını yaptı. Vidagany ve Olabe de projeyi sürdürmek için sözleşmelerini uzatma görüşmeleri yürütüyor.

United için kritik hafta sonu

Emery geleceğini Villa'ya bağlamaya hazırlanırken United'daki teknik direktörlük durumu son derece belirsizliğini koruyor. Carrick, kısa süre önce Roma karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle dokuz maçlık kötü galibiyetsizlik serisine son verdi ancak geleceği hâlâ belirsiz. İki kulüp bu hafta sonu karşılaşacak. Aston Villa, pazar günü Premier Lig'de Manchester United'ı ağırlayacak.