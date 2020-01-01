Unai Emery, İtalya'da çalışmaya yeşil ışık yaktı

Kasım ayında Arsenal'dan ayrılan Emery, kendisine gelecek yeni teklifleri beklediğini söyledi.

Daha önce İspanya, ve İngiltere'de çalışan Unai Emery, gözünü İtalya'ya dikmiş durumda.

Son olarak 'ı çalıştıran İspanyol antrenör, 'da çalışma fırsatını memnuniyetle karşılayacağını açıkladı.

TuttoJuve' ye gelecek planlarını anlatan Emery, "16 yıl boyunca hiç durmadan antrenörlük yaptım ve bana en çok ilham verecek bir sonraki projeye hazırlanmak için biraz dinlenmeye karar verdim" dedi.

Daha fazla takım

Bir sonraki görevi için hiçbir ülkeyi dışlamayacağını belirten Emery, "Daha önce çalıştığım İngiltere, Fransa, İspanya ya da daha önce hiç çalışmadığım İtalya olabilir. Geçmişte birkaç İtalyan kulübüyle görüşmelerim olmuştu, ama bazı nedenlerden dolayı burada çalışmam şu ana kadar mümkün olmadı. Şu an ise her şeye açığım ve Serie A'yı dikkatle takip ediyorum" ifadelerini kullandı.