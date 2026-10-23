Unai Emery'den Manchester City maçı öncesi kenetlenme çağrısı: Aston Villa teknik direktörü dördüncü yıl dönümünde ses getirecek bir galibiyet hedefliyor

Unai Emery, Premier League lideri Manchester City ile oynayacakları kritik maça hazırlanırken Aston Villa’nın yakaladığı müthiş ivmeyi korumasını istiyor. İspanyol teknik adam, bu hafta takımın başındaki dördüncü yıl dönümünü kutladı. Emery’nin görev süresi, İngiltere’nin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Aston Villa’ya yeniden hayat verdi.

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Villa Park’ta dört yıllık dönüşüm

Emery dört yıl önce West Midlands’a ilk geldiğinde, öncülük edeceği dönüşümün boyutunu çok az kişi tahmin edebilirdi. Villarreal’in eski teknik direktörü, Villa’yı orta sıralarda yer alan bir takımdan Avrupa’nın gerçek güçlerinden birine dönüştürdü. Bu yolculuğun dönüm noktası, geçen sezon kazanılan Avrupa Ligi kupasıydı. Enzo Maresca’nın takımıyla karşılaşmaya hazırlanırken Villa Park’ta, Manchester City ziyaretleri öncesinde genellikle hissedilen endişenin yerini büyük bir iyimserlik almış durumda.

Yakın zamanda Viking karşısında Şampiyonlar Ligi’nde alınan 3-1’lik galibiyetteki atmosfer, bu yeni dönemin göstergesiydi. Holte End’de açılan dev bir koreografi, Villa’nın daha önce “fethettiğini” ve “daha fazlasına hazır olduğunu” kıtaya hatırlattı. Özellikle Avrupa müsabakalarında başarı, İspanyol teknik direktörün yönetiminde alışkanlığa dönüştü. Viking galibiyeti, Villa’nın Avrupa kupalarında evinde üst üste 12. galibiyeti oldu. Bu çarpıcı istatistik, takımın giderek artan gücünü ortaya koyuyor. Avrupa Ligi finalinde ilk 11’de düzenli olarak yer alan altı oyuncusunu kaybetmesine rağmen kulüp, Şampiyonlar Ligi tablosunun üst sıralarında Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla yan yana yer alıyor.

Villa’yı en üst düzey için hazırlamak

Emery başarılarıyla yetinecek biri değil. İspanyol teknik direktör, ligde şu ana kadar tüm maçlarını kazanan Manchester City’yi durdurma gibi büyük bir göreve odaklanmakta gecikmedi. BBC Sport’un aktardığına göre Emery, “Bu üç puan bize güven veriyor. Kendimizi rahat hissediyoruz ve elbette dengemizi de buluyoruz. Çünkü bu maçtan sonra favori Barcelona’ya karşı oynayacağız, ardından da Galatasaray deplasmanına çıkacağız” dedi.

Teknik direktör, yaz aylarında yaklaşık 280 milyon sterlinlik yatırımla yenilenen ve “Villa 2.0” diye tanımladığı kadrodan açıkça enerji alıyor. Emery, lig lideriyle aralarındaki farkı kapatmaya yardımcı olmaları için Villa Park tribünlerinden hafta içinde görülen coşkulu atmosferi yeniden yaratmalarını istiyor. “Şimdi cumartesi günü oynayacağımız Manchester City maçına odaklanmaya çalışıyoruz. Umarım aynı atmosfer, aynı enerji olur. Çok ama çok mutluyum ama karşılaşacağımız zorluklar karşısında ilerlemeye devam etmeliyiz” diye ekledi.

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Yeni transferler öne çıkıyor

Emery, Emiliano Martinez ve Ollie Watkins gibi kilit isimlerin ayrıldığı zorlu bir yaz dönemini geride bıraktı. Buna rağmen, yalnızca birkaç ay önce İstanbul’da kupa kazanan kadrodan daha dinamik görünen bir takım kurmayı başardı. Villa’nın son dönemdeki yükselişinin temelinde ise yeni transferlerin takıma hızla uyum sağlaması yatıyor. Ocak ayında kadroya katılan Brezilyalı kanat oyuncusu Alysson, hızıyla savunmalara zor anlar yaşatırken 47 milyon sterlinlik genç oyuncu Ibrahim Mbaye, neden dünyanın en iyi genç yeteneklerinden biri olarak görüldüğünü zaman zaman gösterdi. Kalede Zion Suzuki, Martinez’in bıraktığı boşluğu dikkat çekici bir soğukkanlılıkla doldurdu. Pas becerisi, Villa’nın hücumlarını daha isabetli biçimde kurmasını sağlıyor.

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Hücumda ise Nicolas Jackson, Villarreal’deki eski teknik direktörüyle yeniden buluşmasının karşılığını bu sezon şimdiden beş gol atarak verdi. Ancak en dikkat çekici transfer Johan Manzambi. İsviçreli millî oyuncuyu Newcastle United’dan önce kadrosuna katmak, kulüp yönetimi için büyük bir başarıydı. City maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz olsa da St James’ Park’taki kritik galibiyet golü dâhil ilk dönemdeki katkıları, kendisi için ödenen 50 milyon sterlinin karşılığını şimdiden verdi.

Tecrübe ve liderlik önemini koruyor

Yeni isimler manşetlere çıksa da kadronun tecrübeli çekirdeği, Emery’nin taktik düzeni için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Kaptan John McGinn, orta sahada ihtiyaç duyulan bitmek bilmeyen enerjiyi sağlamayı sürdürüyor. Ancak birçok kişiyi şaşırtan, Ross Barkley’nin kariyerindeki yeniden yükseliş oldu. Luton Town’dan düşük maliyetle transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon şimdiden dört gol attı ve baskının yüksek olduğu Avrupa maçlarında hem golleriyle hem de ihtiyaç duyulan tecrübesiyle katkı sağladı.

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Emery, eski İngiltere millî oyuncusunun profesyonelliğine ve hücumdaki katkısına duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi. Villa’nın teknik direktörü sözlerini şöyle tamamladı: “İnsan olarak harika biri. Ross Barkley tecrübeli, çok iyi bir oyuncu. Chelsea’den sonra kariyerinin neden düşüşe geçtiğini bilmiyorum. Onu Luton’da izlediğimizde ‘Vay canına, ne oyuncu’ diye düşündük. Oynasa da oynamasa da her zaman saygılı davranmasından ve sahadaki performansından çok mutluyum. Hücumda ondan çok şey istiyorum. Gol atabileceğini ve kafa vuruşu yapabileceğini biliyorum. Hücumda ondan beklentim çok yüksek. Onun adına mutluyum.”