Unai Emery, Bayern Münih'in kabusu olmayı sürdürüyor: Beş yıl sonra yine o başardı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kupanın favorilerinden Bayern Münih'i konuk eden Villarreal mücadeleyi 1-0 kazanarak büyük bir sürprize imza attı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol sekizinci dakikada, bu sezon takımın en golcü ismi olan Arnaut Danjuma'dan geldi.

Özellikle devre arasından sonra baskısını arttıran Bayern, ikinci yarıdaki 16 şut denemesine rağmen beraberlik golünü bir türlü bulamadı.

Bayern'i yıkan adam yine Emery

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 25 deplasman maçını kaybetmeyerek müthiş bir seri yakalamıştı.

Alman devine deplasmanda mağlubiyeti tattıran son takım Unai Emery yönetimindeki Paris Saint-Germain'di.

2017/18 sezonunda PSG ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almış, Paris'te Bayern'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fransız ekibi grubu lider tamamlamıştı.

Villarreal'le yeniden doğdu

2013-2016 yılları arasında çalıştırdığı Sevilla'yla UEFA Avrupa Ligi'ni üç kez kazanan Unai Emery, ardından PSG'nin başına geçti.

Fransa'da iki sezon çalışan İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarı gelmeyince sözleşmesinin bitimine bir yıl daha görevinden ayrıldı ve Arsenal'ın başına geçti.

Londra ekibini 2018/19 sezonunda Avrupa Ligi finaline taşısa da, sonraki sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kasım ayında görevden alındı.

2020 yazında Villarreal teknik direktörlüğüne getirilen 50 yaşındaki teknik adam, geçen sezon finalde Manchester United engelini aşarak koleksiyonuna bir Avrupa Ligi kupası daha ekledi.

Son 16 turunda Juventus'u eleyerek önemli bir sürprize imza atan Villarreal'in Bayern karşısında aldığı sonuç, Emery'nin taktik dehasını bir kez daha gözler önüne serdi.