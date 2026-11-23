Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, salı günkü kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde RAMS Park'ın zeminiyle ilgili endişeleri hafife aldı. İspanyol teknik adam, İstanbul'da beklenen baskılı atmosfere rağmen takımının taktik anlayışını değiştirmeyeceğini söyledi.

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Emery, zemin koşullarını bahane etmeyecek

Emery, takımının salı günü Galatasaray'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında saha zemininin durumunu mazeret olarak kabul etmeyeceğini açıkça belirtti. Takım Türkiye'ye hareket etmeden önce Bodymoor Heath'te konuşan teknik direktör, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde kendilerini nasıl bir zemin beklerse beklesin iki takımın da aynı koşullarla başa çıkması gerektiğini vurguladı. Yurt dışında değil, kendi tesislerinde antrenman yapmalarını içeren hazırlık düzeninin bu Avrupa maçı için en iyi yaklaşım olduğunu savundu.

“Yarın zeminin nasıl olacağı önemli ama bu bir mazeret değil çünkü iki takım için de aynı. Hazırız ve maça odaklandık. Yalnızca rakibimizi düşünüp analiz ediyoruz. Zeminin de mümkün olduğunca iyi olmasını umuyoruz; ardından 90 dakika oynayacağız. Zemin oyun anlayışımızı değiştirmiyor. Nasıl olacağını bilmiyorum ama iyi ya da kötü olması hem bizi hem de onları etkileyecek,” diyen Villa teknik direktörünün açıklamaları kulübün resmî internet sitesinde yayımlandı.

Galatasaray'ın yarattığı tehdide saygı

Türkiye şampiyonu ciddi bir tehdit oluşturuyor. Emery de Galatasaray kadrosunun hem bireysel hem de takım olarak sahip olduğu kaliteye dikkat çekti. Yıldız forvet Victor Osimhen ve kanat oyuncusu Rafael Leao'nun varlığı büyük ilgi çekse de Villa teknik direktörüne göre asıl tehlike, ev sahibi taraftarların yarattığı enerji ile Türk ekibinin taktik düzenindeki yoğunlukta yatıyor.

Emery, “Her zamanki seviyelerine hem takım olarak hem de bireysel olarak ulaşmalarını sağlayacak kaliteli oyuncuları var. Elbette Osimhen çok önemli bir forvet, Leão çok iyi bir kanat oyuncusu ama onların yerine bu düzen içinde oynayabilecek başka oyuncuları da var. Bence Galatasaray'la ilgili en önemli şey, takım olarak nasıl mücadele ettikleri, nasıl oynadıkları, kendi statlarındaki enerjileri ve oyunlarına ilişkin ortak taktik anlayışları. Çünkü ikili mücadelelerde çok iyi oyuncuları var,” dedi.

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Avrupa'daki performansın değerlendirilmesi

İlk dört maçından dokuz puan toplayan Villa, lig aşamasının beşinci maç haftasına güçlü bir konumda giriyor. Puan tablosunu yakından takip eden Emery, ilk sekizde bitirmenin gerçekçi bir hedef olduğunu kabul ederken, geleneksel güçlü takımlar yeni turnuva formatına alıştıkça rekabetin giderek sertleştiğini de belirtti.

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İspanyol teknik adam, “Her maç bize çok fazla bilgi veriyor ve bu turnuvaya hangi farklı hedeflerle odaklanmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Dört maç oynayıp dokuz puan topladıktan sonra hâlâ ilk sekizde yer alma ihtimalimiz var. Ama favori değiliz. Çünkü iki yıl önce başlayan bu farklı Şampiyonlar Ligi formatında favori takımlar genellikle öğrenme sürecinden geçiyor,” diye konuştu.

İlk sekiz mücadelesi

Emery, lig aşaması ilerledikçe Avrupa'nın önde gelen kulüplerine karşı sürpriz yapmanın daha da zorlaşacağı uyarısında bulundu. Köklü Avrupa devlerinin artık puanlarını ve averajlarını artırarak herhangi bir puan kaybının sonuçlarından kaçınmaya odaklandığını, bunun da Villa gibi kulüplerin hata payını iyice daralttığını söyledi. Yine de Premier Lig ekibinin hedefi belli: Eleme aşamasına doğrudan katılmak.

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Emery sözlerini şöyle tamamladı: “Normalde bazı hatalar yaparsanız ilk sekizde yer alma şansınızı kaybedebilirsiniz. Şimdi turnuvanın nasıl ilerlediğine, favori takımlar açısından bakabilirsiniz. Puan toplamaya, hatta çok sayıda gol atmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ilk sekizde yer almak giderek zorlaşacak çünkü bazı favori takımlara karşı sürpriz yapmak daha zor olacak. Ancak biz her maça odaklanıp işimizi yapmalıyız.”