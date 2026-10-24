Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, takımı lig lideriyle karşılaşmaya hazırlanırken Manchester City’yi çevreleyen hukuki tartışmalar hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Futbol dünyası Manchester City aleyhine mali konularda verilen 114 suçluluk kararına odaklanmayı sürdürürken Emery yalnızca önündeki taktiksel mücadeleye odaklanıyor.

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Villa Park’ta odak noktası futbol

Villa, formunun zirvesindeki Manchester City’nin cumartesi günü Villa Park’a geleceği maçta sezonun en büyük sınavlarından birine hazırlanıyor. Konuk ekip, yedi maçta yedi galibiyetle kusursuz bir karneye sahip olsa da kulüple ilgili gündeme, mali konularda verilen ve hâlen itiraz sürecinde olan 114 suçluluk kararı damga vuruyor. Bu sürecin Premier League’in dengelerini kökten değiştirme ihtimaline rağmen Emery, tartışmaya girmeyeceğini açıkça belirtti.

City’nin mali durumuyla ilgili süreç doğrudan sorulan İspanyol teknik direktör, saha dışındaki konulara ilişkin tartışmayı hızla kapattı. Express & Star Sport’un aktardığına göre Emery, “Bu konuda konuşamam. Neden mi? Çünkü bilmiyorum” dedi. “Manchester City’nin burada geçirdiğim dört yıl boyunca ve öncesinde nasıl oynadığından söz edebilirim. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye karşı oynadım. Sevilla’da 3-1 kaybettik, Manchester’da da son dakikada 2-1 kaybettik. Bu kulübün gelişiminde ben hep sportif tarafla ilgilendim, oyunlarını analiz ettim. Bu muhteşem.”

Villa’nın mali gerçekliğini kabullenmek

Manchester City’nin mali gücü konuşulmaya devam ederken Villa da kendi sıkı mali sınırları içinde yolunu bulmaya çalışıyor. Kulüp, Emery yönetiminde önemli bir dönüşüm geçirdi. Kadroya yatırım yapma ihtiyacı ile yerel ve Avrupa’daki harcama düzenlemelerinin getirdiği kısıtlamalar arasında denge kurdu. Bu yaz Villa Park’ta büyük bir kadro değişimi yaşandı. Kulüp, genç ve yüksek potansiyelli oyunculara yatırım yaparken mali dengeyi sağlamak için birçok önemli yıldızla yollarını ayırdı.

Emery, rakiplerinden daha fazla harcama yapamamasının kendisini rahatsız etmediğini, yeni bir kadro geliştirmenin zorluğunu benimsediğini söylüyor. Teknik direktör, “Her yıl bazı oyuncuları satmamız gerekiyordu ama potansiyelli oyuncular da aldık. Satış yaptıktan sonra da adımlar attık. Bu yaz biraz farklıydı, normalde sattığımızdan daha fazla oyuncu sattık. Öncesine göre daha genç ve daha fazla oyuncu aldık. Beklentilerimizi anlamaları için zamana ihtiyaçları var” diye açıkladı.

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Aston Villa için uzun vadeli bir proje

West Midlands’daki proje yalnızca A takım kadrosuyla sınırlı değil. Kulübün altyapısına da önemli yatırımlar yapılıyor. Villa Park’ı yenileme ve kapasitesini 50 bine çıkarma planları, yönetimin gelirleri artırıp en üst düzey kulüplerle rekabet etme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Emery, Villa’nın ligin zirvesindekilerle arasındaki farkı kapatmak için rakiplerinden daha akıllıca çalışması gerektiğini kabul ederek bu sabırlı yaklaşıma tam destek veriyor.

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Emery sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayal kırıklığı yaşamıyorum. Takımlar kurmayı, oyuncuları bireysel ve kolektif olarak izleyip nasıl geliştiklerini görmeyi seviyorum. Bazen dünyanın en iyi oyuncularını almak isterdim! Ama içinde bulunduğumuz durumu ve kapasitemizi kabul ediyorum. Kulüp, bütçemiz kapsamında birçok konuda büyük çaba gösteriyor. Bir sonraki adım Villa Park ve 50 bin kişilik kapasite. Akıllıca davranmak ve belki de diğer kulüplerden daha çok çalışmak için doğru yönde ilerliyoruz.”

Maresca ve Manchester City’nin işleyen düzenine övgü

Hafta sonundaki maça ilişkin konuşan Emery, Enzo Maresca’nın Pep Guardiola’nın yerine geçmesinden bu yana yaptığı işi övdü. Geçiş süreci sorunsuz görünürken City, Premier League’in zirvesinde üç puan farkla yer alıyor. Emery, Maresca’nın taktik zekâsının şampiyonların oyun kimliğini korumasını sağladığını ve kış ayları yaklaşırken onları daha da tehlikeli bir takıma dönüştürebileceğini düşünüyor.

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Emery sözlerini, “Guardiola yönetimindeki oyunlarını gördükten sonra bir takımı izlemek çok zor; Maresca ile de aynı şekilde oynamaya devam ediyorlar. Maresca çok ama çok zeki bir teknik direktör. Bence onları başka bir seviyeye taşıyabilir” diyerek tamamladı.