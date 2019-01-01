Unai Emery: 90 dakika sonunda hak eden biz olduk

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, takımının aldığı galibiyetle ligde üçüncü sıraya yerleşmenin önemli olduğunu vurguladı.

Premier Lig'in 8. haftasında konuk ettiği 'u David Luiz'in golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde üçüncü sıraya yerleşti.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, maç sonrası yaptığı açıklamada aldıkları üç puanın önemine değindi:

"Bugün amacımızı gerçekleştirdik. Özgüvenimiz için üç puan önemliydi. Özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettik ancak bazı kısımlarda rakibin baskısını hissettik. Genç oyuncular için iyi bir şans oldu. 90 dakikalık mücadelemizle kazanmayı hak ettik."

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Galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Emery, üzerinde çalışılacak çok konu olduğundan söz etti:

"Defansif olarak çok güçlü, çok iyi bir organizasyonla oynadık. Bir gol attık ancak daha fazlasını da atabilirdik. İkinci yarı özgüvenimizi kaybetmememiz önemliydi. Sonuçtan dolayı mutlu ve gururluyuz. Çalışmaya devam etmeliyiz."

Premier Lig'de ikinci sıradaki 'nin yalnızca bir puan gerisinde yer alan Arsenal, 9. haftada deplasmanda Sheffield United'a konuk olacak.