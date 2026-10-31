Chelsea'nin yıldızı Brezilyalı Estevao, Stamford Bridge'deki ikinci sezonunda beklediği rolü elde edemiyor ve forma şansındaki bu düşüş, Barcelona'nın dikkatinden kaçmadı.

Sport gazetesi, Chelsea ile sözleşmesi 2033 yazına kadar devam eden 19 yaşındaki Estevao'nun durumunu takip eden kulüplerin başında Barcelona'nın geldiğini aktardı.

Rakamlar, Estevao'nun teknik direktör Xabi Alonso'nun planlarında kendine bir yer bulma konusunda yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Estevao bu sezon, Premier Lig ve Lig Kupası'nda oynanan 9 maça dağılmış şekilde yalnızca 259 dakika forma giydi.

Premier Lig'de 7 maçta forma giyen Brezilyalı, bunların 6'sında sonradan oyuna girdi. Bunun yanı sıra bu sezonun başından bu yana ne bir gol attı ne de bir asist yaptı.

Chelsea'nin Lig Kupası'nda Liverpool karşısında elenmesi, özellikle Estevao'nun durumunu gün yüzüne çıkardı.

Maç boyunca ısınma hareketleri yapmasına rağmen Estevao karşılaşmada forma giymedi. Bu karar, bazı Chelsea taraftarlarının eleştirilerine yol açtı ve oyuncunun takımdaki sınırlı rolünü yeniden gündeme getirdi.

Estevao'nun forma şansındaki bu düşüş Barcelona'nın dikkatinden kaçmadı; nitekim Katalan kulübü, Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor ve onu gözden çıkarmış değil.

Estevao, yeteneğini ve potansiyelini çok iyi bilen Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun büyük beğenisini kazanan oyunculardan biri.

Estevao'nun geleceğine dair spekülasyonların arttığı bir dönemde Xabi Alonso dün, Manchester United maçı öncesindeki basın toplantısında Brezilyalı kanat oyuncusunun durumuna değindi.

Chelsea'nin teknik direktörü, Estevao'nun sezon boyunca forma giyme fırsatları bulacağını vurgulayarak güven vermeye çalıştı.

Alonso'ya, Brezilyalı oyuncunun kış transfer döneminde kiralık olarak ayrılma ihtimali soruldu; ancak Chelsea'nin bu yönde bir çalışma yürüttüğü ihtimalini "Bu konuda herhangi bir görüşme söz konusu değil" diyerek reddetti.