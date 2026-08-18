Faslı Abdellah Ouazane, Heerenveen karşısında 2-2 biten karşılaşmadaki üstün performansıyla Ajax'ta öne çıkan bir yıldız olarak kendini kanıtladı. Bu, Real Madrid'in sağlık kontrolünün ardından kendisiyle anlaşmaktan vazgeçmesinden sadece birkaç ay sonra geldi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, 17 yaşındaki Abdellah Ouazane, 2025 yazında Real Madrid'e transfer olmaya oldukça yakındı; ancak anlaşma sağlık kontrolü nedeniyle beklenmedik biçimde suya düştü. Bunun ardından Ajax'a dönerek ilk takımda dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Michel Sanchez ve Marc-André ter Stegen yönetimindeki Ajax, bu hafta Hollanda Ligi'nin ikinci haftasında Johan Cruyff Arena'da Heerenveen ile 2-2 berabere kalmıştı.

Hollanda ekibinin en iyi oyuncusu, geçen sezon İspanya La Liga'da bir deneyim yaşamaya çok yakın olan Faslı futbolcu Abdellah Ouazane'di.

Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de aralarında bulunduğu birçok kulübün aylarca radarında kalan oyuncuyu kadrosuna katma yarışını 2025 yazında Real Madrid kazanmıştı. Kraliyet kulübü, dünya futbolunun geleceğin yeteneklerinden biri olarak gördüğü oyuncuyla, o 16 yaşındayken imza attı.

İlk anlaşmaya varılmasının ardından transferin tamamlanmış gibi göründüğü sırada oyuncu, Real Madrid ile sözleşmesini tamamlamak üzere Madrid'e gitti.

Kraliyet kulübü, birkaç ay önce 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazanan Faslı yeteneğe büyük hayranlık duyuyordu.

Real Madrid, Ouazane'a birkaç ay gençlik takımında kalmasını ve Real Madrid Castilla takımıyla oynama fırsatları verilmesini önermişti. Ayrıca kulüp, oyuncunun kardeşi Zakaria'nın da Real Madrid "C" takımına katılması konusunda anlaşmıştı.

Ancak Real Madrid'in oyuncuya sağlık kontrolünü beklenmedik biçimde geçemediğini bildirmesinin ardından Abdellah Ouazane ile yapılan anlaşma birkaç saat içinde çöktü. Sağlık muayenelerinin gizliliği nedeniyle kulüp, transferin tamamlanmasını imkânsız kılan bir sorunun varlığına işaret etmekle yetindi.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Ouazane'ın profesyonel düzeyde futbol oynamak için ideal bir sağlık durumunda olduğunu doğrulayan, kulüp dışından sağlık raporları sunduğunu teyit etti. Buna rağmen Abdellah, Real Madrid'e katılmadı ve birkaç gün sonra Hollanda'dan gelen haberler oyuncunun Ajax'a döndüğünü duyurdu.

Ajax, oyuncunun kulüp içinde gerekli sağlık kontrollerinden geçtikten sonra futbol oynamaya elverişli olduğunu açıkladı. Ouazane, o dönemdeki yaşı nedeniyle mevzuatın izin verdiği azami süre olan üç sezonluk bir sözleşmeye imza attı.

Genç oyuncu, bu sezon hazırlık döneminde Hollanda "De Telegraaf" gazetesine Madrid'de yaşananlar hakkında şunları söyledi: "Bu durumdan güç aldım. Ajax'a dönmek benim için en iyi seçenekti. Çok mutluyum ve insanların beni neden bir yetenek olarak gördüğünü yeniden kanıtlamak istiyorum. Spor dünyasında gerçek bir adam olmak istiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok mutluyum. Sahadaki potansiyelim sayesinde bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Benim ve Ajax hakkındaki konuşmalar geri döndü, o konu hakkındaki konuşmalar ise azaldı. Buradan itibaren büyükler futboluna geçmek için çalışmaya başlıyorum. Her şey zamanı gelince olur; evde böyle yetiştim."

Ouazane, geçen sezon B takımı ve gençlik takımıyla UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı için spot ışıklarından uzak kalmıştı.

Oyuncu toplamda 29 maça çıktı; bu maçlarda 6 gol atıp 9 asist yaptı.

Michel Sanchez, bu sezon hazırlık döneminde oyuncuya ilk takımda bir şans verdi; Ouazane da bu fırsatı değerlendirip yeteneklerini kanıtlamaya başladı.

Ouazane, UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda Sırp ekibi Vojvodina karşısında yedek kulübesinden çıktığı maçta bir asist yaptı; ardından ligdeki performansıyla güçlü bir şekilde yeniden gündeme geldi.

Faslı oyuncu, pazar günü Heerenveen karşısında ceza sahası sınırından attığı sert bir şutla Ajax'ın ikinci golünü kaydederek çıkışını sürdürdü ve büyük kulüpleri kendisiyle anlaşmaya iten sebepleri herkese hatırlattı.