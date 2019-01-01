Umut Nayir: Son dakika golleri şampiyonluğun habercisidir

Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golleri atan Umut Nayir, maçın ardından performansını değerlendirdi.

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde 'yı 3-2 yenen Beşiktaş'ın biri uzatma dakikalarında olmak üzere iki golünü atan Umut Nayir, böyle galibiyelerin şampiyonluğun habercisi olduğunu söyledi.

Umut Nayir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Golleri attığım için kendi adıma çok mutluyum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra izleyenler belki maçın daha rahat geçeceğini düşünmüş olabilir ama Kasımpaşa oyunu sıkıştırdı. Oyun anlamında hayal kırıklığıydı. Böyle son dakika goller büyük takımlar için şampiyonluğun habercisidir derler. İnşallah sezon sonunda şampiyon olduğumuzda bu golü daha mutlu bir şekilde hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

'Burak Yılmaz'dan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum'

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz'dan çok şey öğrendiğini aktaran Umut, "Burak Ağabey Türk futbol tarihinin en büyük üç santrforundan biri. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Böyle camialarda şans bulunca değerlendirmeniz lazım. Ben de katkı vermek için buradayım" şeklinde konuştu.

'Soyunma odasında herkes mutluydu'

Takımdaki her oyuncunun iyi çalıştığını kaydeden Umut Nayir, "28 kişilik bir takımız. Kim ne kadar süre alırsa alsın elinden geleni vermeye çalışıyor. Ben de santrfor olarak goller bulmaya çalışıyorum. Soyunma odasında herkes mutluydu. Böyle son dakika goller takım ruhu ve şampiyonluk için değerli. Bir seri galibiyetimiz vardı. Bunu devam ettirmek ve devreyi lider bitirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'Uyum sağlaması biraz zor oldu'

Umut, Beşiktaş'ın son haftalarda artan performansı hakkında ise, "Çok zor bir süreç vardı. Hoca, yönetim değişti. Uyum sağlaması biraz zor oldu. Galibiyetlerin gelmesiyle, öz güvenin artması, sistemin de oturmasıyla sonuçlar geldi. Abdullah hocamızın dediklerini daha iyi anlamaya başladık. Üstüne koyacaklarımız var ama gidişatımız doğru" yorumunu yaptı.