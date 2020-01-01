Umut Meraş: EURO 2020'nin ertelenmesi iyi oldu

Umut, A Milli Takım yıldızlarının yaşadığı sakatlıklar nedeniyle EURO 2020'nin ertelenmesinin kendileri açısından iyi olduğunu belirtti.

Ligue 2'de Le Havre forması giyen Umut Meraş, koronavirüs salgını ve A Milli Takım hakkında açıklamarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'e konuşan Umut'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"14 gün karantinada kaldım"

"Ben 'ye dönmeden önce 'da hâlâ insanlar normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler, sokaklar kalabalık, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye'deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda da bence İtalya gibi kötü bir tablo var Fransa'da. Arkadaşlarımla konuştuğumda durumun gittikçe kötü bir hal aldığını anlatıyorlar. Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldım. Geldiğimden beri markete bile gitmiyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz."

"Özel hocamla antrenmanlara başladım"

"Futboldan uzun bir süre ayrı kalacağımızı düşünüyorum. Futbolu, futbolcuları çok etkileyecek bu olay. 2-3 ay daha sürecek gibi duruyor. Tabii biz futbolcular sürekli antrenman yapan insanlarız, şu anda yüksek tempoda idman yapamıyoruz. O yüzden ister istemez bir düşüş oluyor. Ligler başladığında inşallah büyük sakatlıklar olmaz. Çünkü hepimiz risk altına girdik. Bu süreçte kendilerine çok dikkat etmeli futbolcular. Ben özel hocamla birlikte antrenmanlara başladım. 2.5-3 metrelik bir mesafe ile antrenman yapıyoruz. Orada bile dikkat ediyoruz."

"Takım kimyası bozulabilirdi"

"EURO 2020'nin ertelenmesi çok iyi oldu. Tabii ki A Milli Takım orası, herkes değerli. Ama eleme maçlarında önemli işlere imza atan Merih, Ozan Kabak ve Cenk ağabey sakatlıkları nedeniyle olmayacaktı. O yüzden takım kimyası bozulabilirdi. İnşallah EURO 2020'de sonuna kadar gideceğiz."