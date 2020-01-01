ÖZEL | Umut Meraş: Burak Yılmaz'a bayılıyorum, A Milli Takım'daki en eğlenceli oyuncu o

Mackolik'e konuşan Umut Meraş, Fransa'daki yaşamı ve Milli Takım'daki ortam hakkında açıklamalarda bulundu.

Le Havre ve A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, Mackolik'in Instagram hesabındaki canlı yayınında editörümüz İlker Yılmaz ve Mackolik kullanıcılarının sorularını yanıtladı.

Sezon başında Ligue 2 ekiplerinden Le Havre ile 4 yıllık sözleşmeye imza atan genç futbolcu transfer sürecinden bahsederken, örnek aldığı oyuncuları da açıkladı.

"Çocukluktan beri futbolcu olmak istiyordum, şu an yurt dışı hayalimi gerçekleştiriyorum" diyen Umut Meraş, " 'da takım olarak zor günler yaşasak da bireysel olarak çok iyi bir sezon geçirmiştim. 'de büyük kulüplerden de teklifler almıştım. Hem 'deki hem de 'deki Mendy, Mandanda, Mahrez gibi Le Havre'dan yetişen oyuncuları görünce çok etkilendim. Kulüp, oyuncuları geliştirmeyi görev edinmiş durumda. Burada tesislerimiz çok iyi, her türlü imkana sahibiz" şeklinde konuştu.

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Daha fazla takım

"Fransızcamı akıcı hale getirmek istiyorum"

Fransa'ya gidince dışarıdaki yaşantısıyla da kendisini geliştirmesi gerektiğini öğrendiğini söyleyen Umut, "Kulüp bana tercüman ayarlamıştı. Ancak daha iyi dil öğrenebilmek için kabul etmedim. Saha içerisinde takım arkadaşlarımla tamamen anlaşabiliyoruz. Saha dışında ise günlük ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum ancak biraz daha akıcı hale getirmek istiyorum" dedi.

"Burak Yılmaz'a bayılıyorum"

Her oyuncunun maça hazırlanma rutini farklı olduğu için tek kişilik odalarda kaldıklarını belirten genç futbolcu, "Yemeklerden sonra hep birlikte oturup sohbet ediyoruz. O hafta kulüp takımında iyi oynamış biri varsa ona takılıyoruz. A Milli Takım'daki en eğlenceli kişi Burak Yılmaz. Bayılıyorum ona. Beğendiğim oyuncu olarak ise Alex de Souza'yı söyleyebilirim. Hem saha içinde hem saha dışında ülkemize katkı sağlayan ve örnek olan bir isim" ifadelerini kullandı.

Avrupa futbolu hakkında da konuşan Umut, "Real Madrid, 'dan sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Takımla birlikte Marcelo'da bir düşüş yaşıyor ancak en beğendiğim sol beklerden birisi o. Çok yetenekli ve yeteneğiyle fark yaratan bir oyuncu" yorumunu yaptı.

"Samet Aybaba bana şans vermeseydi milli takıma gidemeyebilirdim"

Son olarak hayatındaki dönüm noktasının Bursaspor'a transferi olduğunu söyleyen Umut, "Transferin son gününde Bursaspor'a geçtim. Samet Aybaba şans verdi ve ben de elimden geleni yaptım. Beni oynatmasaydı milli takıma gidemeyebilirdim. Samet Hoca'nın bu zamana kadar yaptıkları ortada, gençlere şans veren bir teknik direktör. Ben de ülkemizde çok fazla sayıda yetenekli genç oyuncu olduğunu ve onlara daha fazla şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.