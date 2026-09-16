Barcelona'nın eski Fransız savunmacısı Samuel Umtiti, hemşehrileri Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile Paris Saint-Germain forveti Ousmane Dembele arasında 2026 Ballon d'Or ödülü üzerine yaşanan tartışmayı alaya aldı.

Mbappe ve (ödülü geçtiğimiz yıl kazanan) Dembele, bu yılki Ballon d'Or ödülünün en önemli adayları arasında; onlarla birlikte Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal ile hâlihazırda Inter Miami'nin yıldızı ve Barcelona efsanesi Lionel Messi de listede yer alıyor.

Tartışma, Mbappe'nin geçtiğimiz cumartesi günü, 1956'dan beri Ballon d'Or ödülünü veren "France Football" dergisine verdiği röportaja dayanıyor.

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı forveti röportajda şunları söyledi: "Dembele her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görülürken, ben ise diğer taraftan hep seçilmiş oyuncu olarak kabul edildim."

Dembele hızlıca şu sözlerle yanıt verdi: "Ben hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olarak görülmedim, ama çok çalıştım ve geçtiğimiz yıl Paris Saint-Germain ile harika bir sezonun ödülünü aldım."

Umtiti bu tartışma hakkında RMC Sport kanalında şaka yollu şöyle konuştu: "Barcelona'da Messi'nin Ballon d'Or hakkında bu şekilde konuştuğunu hiç görmedim." Öte yandan Leo, ödülü kazanma rekorunu elinde tutuyor (8 kez).

Umtiti, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Barcelona'da bulunduğum süre boyunca Messi, Ballon d'Or hakkında böyle açıklamalar yapmadı. Bu durumu anlamakta güçlük çekiyorum, ama Kylian böyle biri ve sanırım bu, bazı takım arkadaşlarını rahatsız edebilir."

2026 Dünya Kupası şampiyonu şöyle devam etti: "Kylian'ın söylediklerini tekrar izlediğimde, Ousmane'a hakaret etmediğini gördüm. Sözleri bağlamından koparıldı, çünkü öncesinde Ousmane'ı çokça övmüştü."

Ve sözlerini şöyle sürdürdü: "İki oyuncunun kişilikleri tamamen farklı. Ousmane, Kylian değil; tersi de geçerli. Biliyoruz ki Kylian'ın kendini ifade etmenin kendine özgü bir tarzı var ve bazen ne demek istediğini anlamamız gerekiyor. Olaylara daha geniş bir açıdan bakmalıyız."

Ve şöyle tamamladı: "Sonuç olarak, onun Ousmane'dan, onun yeteneğinden bahsettiğini gördüm ve doğrusu Ousmane'ın Ballon d'Or'u kazanacağını kimse beklemiyordu. Herkes onu Kylian'ın kazanacağını söylüyordu. Söylediği şey gerçeğin ta kendisi. Kızmaları için hiçbir sebep yok."

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