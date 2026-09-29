Irak Milli Takımı'nın teknik direktörü Avustralyalı Graham Arnold, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında yarı finale Suudi Arabistan'ın yanında kalacak ikinci takımın belirlenmesi için Uluslararası Futbol Federasyonu'nun tüzüğüne başvurulmasını talep etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşamasının üçüncü ve son turunda Irak Milli Takımı ile karşılaştığı maçı 2-0 kazandı ve 9 puanla A Grubu'nu lider olarak tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı.

Aynı saatte, Umman Milli Takımı, Kuveyt karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda 3-1'lik galibiyete çevirerek heyecan dolu bir zafer elde etti.

Körfez Futbol Kupası Birliği, Irak ve Umman milli takımlarının her açıdan eşit olması üzerine, A Grubu'ndan Körfez turnuvasının yarı finaline Suudi Arabistan'ın yanında kalacak ikinci takımı belirlemek için Cidde'deki bir otelde kura çekimi düzenledi.

Kura çekimi sonucunda Umman Milli Takımı yarı finale yükseldi ve grubu tam puanla (9 puan) lider tamamlayan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ardından gruptan çıkan ikinci takım oldu.

Arnold, Suudi Arabistan maçının ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarında bu duruma itirazını dile getirdi. Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre Arnold şöyle konuştu: "FIFA tüzüğüne başvurmamız gerekiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim seviyemiz Umman'dan daha yüksek, sıralamamız da onlardan daha üstün. Adil olmak istiyorsak kurallara uymalıyız. Ne olacağını göreceğiz, ama elenmemizin adil olmayacağını düşünüyorum."

Irak ve Umman milli takımları 4'er puan topladı, ilk maçta 1-1 berabere kaldılar, her ikisi de 4'er gol attı ve 5'er gol yedi, ayrıca her ikisi de 8'er sarı kart gördü ve hiç kırmızı kart görmedi.

Uluslararası Futbol Federasyonu'nun aylık sıralamasında ise Irak Milli Takımı dünya genelinde 63., Asya'da ise 8. sırada yer alırken; dünyada 80., sarı kıtada ise 11. sırada bulunan Umman Milli Takımı'nın önünde konumlanıyor.