Umman’dan ayrılışının ardından… Queiroz, Kooora’ya Suudi Arabistan ve Gana’dan gelen tekliflerin gerçeğini açıkladı

Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, Umman Millî Takımı’nın eski teknik direktörü olarak, gelecek yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan ve Gana’yı çalıştırması için teklifler aldığına dair iddiaların gerçeğini açıkladı.

Fransız Hervé Renard’ın Suudi Arabistan Millî Takımı’ndaki geleceği, son uluslararası ara dönemindeki olumsuz sonuçlar nedeniyle artık kesin değil. Yeşiller, Mısır ve Sırbistan’a yenilerek takımın seviyesi konusunda endişe yarattı.

Basın raporları, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun Dünya Kupası’nda millî takımı yönetmesi için başka bir teknik direktörle anlaşmayı düşünebileceğini öne sürerken, diğer bazı raporlar Renard’ın görevden affını kendisinin talep edebileceğini belirtti.

Öte yandan Gana Futbol Federasyonu, Kara Yıldızlar takımının sonuçlarının kötüleşmesinin ardından, özellikle de takımın 2025 Afrika Uluslar Kupası’na katılmayı başaramaması nedeniyle, görevden alınan Otto Addo’nun yerine yeni bir teknik direktör arıyor.

İki hafta önce Queiroz, haziran ayına kadar süren sözleşmeye rağmen Umman Millî Takımı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu durum, özellikle Portekizli teknik adamın büyük bir uluslararası deneyime sahip olması nedeniyle, bu adımın yaklaşan Dünya Kupası’na katılacak bir millî takımı çalıştırmakla bağlantılı olup olmadığına dair soru işaretleri doğurdu.

Queiroz Kooora’ya: Suudi Arabistan veya Gana ile görüşme yok

Ancak Queiroz, bugün perşembe günü “Footballco”ya bağlı Kooora sitesine özel açıklamalarında, Suudi ya da Gana federasyonlarından, gelecek Dünya Kupası’nda millî takımlarını çalıştırmak üzere herhangi bir teklif almadığını söyledi.

Tecrübeli Portekizli teknik direktör, “Umman Millî Takımı’ndan ayrılışımın başka taraflardan gelen herhangi bir ilgiyle hiçbir ilgisi yok” dedi.

Eski Real Madrid teknik direktörü, “Sadece Umman’da gerek yetkililer gerekse taraftarlar tarafından karşılanma ve bana gösterilen muamele için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum” diye ekledi.

“Suudi Federasyonu ile aramda herhangi bir iletişim olmadı; Gana’dan da kimse benimle konuşmadı” diye devam etti.

Queiroz, Umman millî takımından ayrılışının “savaş nedeniyle Körfez bölgesinde yaşanan istikrarsız güvenlik koşullarından kaynaklandığını ve başka bir sebep olmadığını” vurguladı.

Şunu da okuyun:

Dünya Kupası’nda 4 katılım

73 yaşındaki Queiroz, özellikle Asya ve Afrika’da uzun bir özgeçmişe sahip; bu da onu, iki kıtanın milli takımlarını Dünya Kupası’nda çalıştırmak için sürekli adaylardan biri yapıyor.

Asya’da Queiroz daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, İran (iki dönem), Katar ve Umman milli takımlarını çalıştırdı. Afrika kıtasında ise, Mısır Milli Takımı ile iz bıraktı; ayrıca mevcut yüzyılın başlarında Güney Afrika ile başka bir deneyim yaşadı.

Bunun yanı sıra, Temmuz 2008’den Eylül 2010’a kadar ülkesinin milli takımı Portekiz’i, Şubat 2019’dan Aralık 2020’ye kadar da Kolombiya’yı çalıştırdı.

Queiroz son 4 Dünya Kupası’nda görev aldı: 2010’da Portekiz ile, 2014, 2018 ve 2022’de ise İran’ın teknik direktörü olarak.

Şu anda herhangi bir milli takımla temas halinde olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından, Queiroz iki on yıldır ilk kez Dünya Kupası’nda yer almamaya yaklaşıyor.