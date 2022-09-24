Galatasaray'ın eski yıldızı, Fenerbahçe'nin Arda Güler için pişmanlık yaşayabileceğini düşünüyor.

2005 doğumlu oyuncu, Süper Lig'deki ilk sahnesini geçtiğimiz sezon aldı

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 153 dakika süre aldı

Ümit Karan, Jesus'un Arda'ya süre vermemesini eleştirdi

NE OLDU? Fenerbahçe formasıyla ilk maçına geçtiğimiz sezon çıkan Arda Güler ortaya koyduğu umut verici performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2021/22'de sarı-lacivertli forma ile 16 karşılaşmaya çıkan oyuncu toplamda 372 dakika süre aldı. Bu sezon takımı devralan Jorge Jesus ise 17 yaşındaki futbolcuya toplamda 7 karşılaşmada 153 dakika görev verdi. Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Jesus'un Arda Güler'e süre vermemesini eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? Sabah'a konuşan 24Erzincanspor'un teknik direktörü Ümit Karan şunları söyledi: "Arda Güler'in süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."

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