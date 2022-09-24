- 2005 doğumlu oyuncu, Süper Lig'deki ilk sahnesini geçtiğimiz sezon aldı
- Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 153 dakika süre aldı
- Ümit Karan, Jesus'un Arda'ya süre vermemesini eleştirdi
NE OLDU? Fenerbahçe formasıyla ilk maçına geçtiğimiz sezon çıkan Arda Güler ortaya koyduğu umut verici performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2021/22'de sarı-lacivertli forma ile 16 karşılaşmaya çıkan oyuncu toplamda 372 dakika süre aldı. Bu sezon takımı devralan Jorge Jesus ise 17 yaşındaki futbolcuya toplamda 7 karşılaşmada 153 dakika görev verdi. Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Jesus'un Arda Güler'e süre vermemesini eleştirdi.
Katılıyor musunuz? 🤔 pic.twitter.com/IgRvjbZoFH— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) September 24, 2022
NE SÖYLENDİ? Sabah'a konuşan 24Erzincanspor'un teknik direktörü Ümit Karan şunları söyledi: "Arda Güler'in süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."