Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, çarşamba gecesi Real Betis karşısında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinde topallayarak oyundan çıkan forvet Serhou Guirassy'nin ciddi bir sakatlık geçirmemiş olmasını umuyor. Alman ev sahibi ekip, İspanyol konuk ekibin Avrupa'daki kusursuz karnesine son verirken Guirassy ilk yarıda uyluğundan sakatlandı.

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Uyluğundaki sorun nedeniyle oyundan erken çıktı

Kovac, takımının dört Şampiyonlar Ligi maçında dokuz puan toplayarak Betis'le aynı puana ulaşmasını izlese de forvetinin sağlık durumuyla ilgili endişeli bir bekleyişe girdi. Guirassy, üçüncü dakikada gelen bir ortaya yetişmeye çalışırken altıpasın yakınında kaydı ve kale direğine ters bir şekilde çarptı. Ağrılarına rağmen oyuna devam etmeye çalıştıktan sonra 29. dakikada uyluğunu tutarak yere yığılan Guirassy, beş dakika sonra yerini 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas'a bıraktı.

“Uyluğunda bir şey hissetti”

Eski Wolves forveti Fabio Silva'nın 49. dakikada, kaleci Alvaro Valles'in İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı orta saha oyuncusu Jobe Bellingham'ın şutunu ayağıyla kurtarmasının ardından dönen topu ağlara göndermesi ve Karetsas'ın 72. dakikada Silva'nın pasıyla attığı ikinci yarı golleri galibiyeti getirdi. Betis'te sonradan oyuna giren Aitor Ruibal, 67. dakikada Abde Ezzalzouli'nin yerden ortasıyla eşitliği sağlamıştı. Ardından Valles, Bellingham'ın uçarak yaptığı kafa vuruşunu kurtarırken Nico Schlotterbeck'in kafa vuruşu üstten auta gitti. Ancak maçın ardından dikkatler Guirassy'ye çevrildi.

Son düdüğün ardından forvetinin durumuna ilişkin konuşan Kovac, “Kendisiyle kısaca konuştum. Uyluğunda bir şey hissetti. Umarım bir hasar yoktur. Ne olduğunu ve bunun bir zorlanmadan daha fazlası olup olmadığını görmemiz gerekecek. Aslında daha fazlası olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Sportif direktör de iyimser

Üst üste üç Avrupa galibiyetinin ardından konuk ekibe ilk yenilgisini yaşatan Dortmund, ilk yarı bitmeden ilk 11'deki santrforunu kaybetmesine rağmen hücumda direnç gösterdi.

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Dortmund Sportif Direktörü Ole Book da maçın ardından teknik direktörüyle benzer şekilde umut verici bir ilk değerlendirme yaparak “Bu bir kas sakatlığı” dedi. Ancak Guirassy hâlâ oldukça normal bir şekilde koşuyordu, bu yüzden ciddi bir şey olmadığını umuyorum.”

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Millî aradan önce lig sınavı

Guirassy, Dortmund'un kasım ayındaki millî aradan önce oynayacağı son maç olan cumartesi günkü SV Elversberg karşılaşmasına yetişmek için zamanla yarışıyor. Lig tablosunda ikinci sırada bulunan ve lider Bayern Münih'in yalnızca averajla gerisinde kalan Kovac'ın ekibinin, lige ara verilmeden önce puan kaybına tahammülü yok. Avrupa maçları 24 Kasım'da yeniden başladığında Dortmund, 2025-26 ikincisi Arsenal'a konuk olurken Betis ise son sıradaki Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.