'Umarım hiçbir şey olmaz': Messi, Dünya Kupası öncesinde kendini sakatlıklardan özel olarak korumayacağını açıkladı

Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan önce sakatlık yaşamamayı umuyor ancak bunun için ekstra bir önlem almayacağını söylüyor.

Dünya Kupası'na iki aydan daha kısa bir süre kaldı

Messi, sakatlık ihtimali için ekstra bir önlem almayacak

Katar 2022 Dünya Kupası, Messi'nin 5. Dünya Kupası olacak.

NELER OLDU? Messi'nin son Dünya Kupası olma ihtimali taşıyan 2022 Katar Dünya Kupası iki aydan daha kısa bir sürede başlayacak. Arjantinli yıldız sakatlık yaşamadığı sürece, ülkesine kupayı kazandırmak için mücadele edecek. Messi, olası sakatlık ihtimali hakkında açıklama yaptı ve bu konuda endişeli olmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Messi, TyC Sports'a verdiği demeçte, "Bence bu biraz karmaşık, çok maç var ve az dinlenme zamanı var. Ama her zamanki gibi bununla yüzleşmelisiniz. Dünya Kupası içinse, her şeyin olması gerektiği için olduğuna ve olması gerekiyorsa da olacağına inanıyorum. Umarım kimseye bir şey olmaz ve hepimiz şimdi olduğumuz gibi (Dünya Kupası'na) gelebiliriz." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinin beşinci Dünya Kupası'nda yer almaya hazırlanırken 2022/23 sezonunda PSG formasıyla şu ana kadar 11 maçta altı gol kaydetti. Ayrıca Arjantin'in Honduras'ı 3-0 yendiği son uluslararası maçında iki gol attı.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin, 27 Eylül'de Jamaika ile karşılaşacak ve yenilmezlik serisi 35 maça çıkarmaya çalışacak.