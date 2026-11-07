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1. FSV Mainz 05 Teknik Direktörü Urs Fischer, Nadiem Amiri'nin Almanya millî takımına çağrılmaması hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Mainz 05'in teknik direktörü, orta saha oyuncusunun Almanya kadrosunda yer almamasının olumlu bir yan etkisi olmasını umuyor. Cumartesi günü Bayern Münih'e karşı oynayacakları maç öncesinde Fischer, "Umarım Nadiem hayal kırıklığına uğramıştır. Şimdi performansıyla 'İşte şimdi daha da çok!' demeli. En önemli şey tutum, değil mi?" dedi.

Amiri, tüm Mainz takımı gibi şu sıralar en iyi formundan uzak. Rheinland-Pfalz ekibi, son olarak ikinci lig temsilcisi VfL Bochum'a elendiği acı DFB-Pokal vedası da dâhil olmak üzere üst üste üç yenilgi aldı. Ancak Fischer'in takımı, sekiz maçta topladığı on puanla Almanya'nın şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran Bayern Münih'le karşılaşmadan önce Bundesliga'da tehlike hattından uzak, orta sıralarda (10.) yer alıyor.

Nadiem Amiri, 21 gole katkıda bulunduktan sonra Dünya Kupası'na götürüldü

Amiri, 17 gol ve dört asistlik müthiş 2025/26 sezonunun ardından eski Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmıştı. Bu sezon ise özellikle Bundesliga'daki hücum katkısı şimdiye kadar belirgin biçimde azaldı. Sekiz maçta yalnızca bir asist yapabildi. Kaptan, ilk turda alt lig ekibi VfB Krieschow'a karşı alınan 9-0'lık galibiyette dört gole katkıda bulunarak parlamıştı. Bochum'a elendikleri kupa maçında ise dizindeki sorunlar nedeniyle forma giyemedi.

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Nagelsmann'ın halefi Jürgen Klopp, Amiri'yi ilk millî takım kampında kadrosuna almıştı. Orta saha oyuncusu, Klopp'un Almanya teknik direktörü olarak ilk maçına çıktığı Hollanda deplasmanındaki 1-1'lik karşılaşmada 80 dakika sahada kaldı. Yunanistan'a karşı alınan 1-0'lık yenilgide ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

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Almanya'nın Nations League grup aşamasının son maçlarında Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16.11.) ile karşılaşacağı yaklaşan millî maç arası için Klopp, kadrosunu 24 oyuncuyla sınırladı.

Merkez ve hücuma dönük orta saha mevkilerinde Amiri yerine Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (üçü de Bayern Münih), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool), Lennart Karl (o da Bayern Münih) ve kadroya ilk kez çağrılan Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) tercih edildi.

Getty Images

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Almanya millî takımı: Jürgen Klopp'un kadrosuna genel bakış

Mevki Oyuncu Kaleci Marc-Andre ter Stegen (Ajax) Kaleci Alexander Nübel (Beşiktaş) Kaleci Jonas Urbig (Bayern Münih) Defans Waldemar Anton (Borussia Dortmund) Defans Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) Defans Jonathan Tah (Bayern Münih) Defans Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Defans Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Defans Philipp Treu (SC Freiburg) Defans Nathaniel Brown (Bayern Münih) Defans Malick Thiaw (Newcastle United) Orta saha Brajan Gruda (RB Leipzig) Orta saha Lennart Karl (Bayern Münih) Orta saha Joshua Kimmich (Bayern Münih) Orta saha Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Orta saha Tom Bischof (Bayern Münih) Orta saha Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih) Orta saha Said El Mala (1. FC Köln) Orta saha Derry Scherhant (SC Freiburg) Orta saha Florian Wirtz (Liverpool) Orta saha Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) Forvet Kai Havertz (Arsenal) Forvet Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Forvet Niclas Füllkrug (Werder Bremen)