1. FSV Mainz 05 Teknik Direktörü Urs Fischer, Nadiem Amiri'nin Almanya millî takımına çağrılmaması hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Mainz 05'in teknik direktörü, orta saha oyuncusunun Almanya kadrosunda yer almamasının olumlu bir yan etkisi olmasını umuyor. Cumartesi günü Bayern Münih'e karşı oynayacakları maç öncesinde Fischer, "Umarım Nadiem hayal kırıklığına uğramıştır. Şimdi performansıyla 'İşte şimdi daha da çok!' demeli. En önemli şey tutum, değil mi?" dedi.
Amiri, tüm Mainz takımı gibi şu sıralar en iyi formundan uzak. Rheinland-Pfalz ekibi, son olarak ikinci lig temsilcisi VfL Bochum'a elendiği acı DFB-Pokal vedası da dâhil olmak üzere üst üste üç yenilgi aldı. Ancak Fischer'in takımı, sekiz maçta topladığı on puanla Almanya'nın şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran Bayern Münih'le karşılaşmadan önce Bundesliga'da tehlike hattından uzak, orta sıralarda (10.) yer alıyor.
Nadiem Amiri, 21 gole katkıda bulunduktan sonra Dünya Kupası'na götürüldü
Amiri, 17 gol ve dört asistlik müthiş 2025/26 sezonunun ardından eski Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmıştı. Bu sezon ise özellikle Bundesliga'daki hücum katkısı şimdiye kadar belirgin biçimde azaldı. Sekiz maçta yalnızca bir asist yapabildi. Kaptan, ilk turda alt lig ekibi VfB Krieschow'a karşı alınan 9-0'lık galibiyette dört gole katkıda bulunarak parlamıştı. Bochum'a elendikleri kupa maçında ise dizindeki sorunlar nedeniyle forma giyemedi.
Nagelsmann'ın halefi Jürgen Klopp, Amiri'yi ilk millî takım kampında kadrosuna almıştı. Orta saha oyuncusu, Klopp'un Almanya teknik direktörü olarak ilk maçına çıktığı Hollanda deplasmanındaki 1-1'lik karşılaşmada 80 dakika sahada kaldı. Yunanistan'a karşı alınan 1-0'lık yenilgide ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.
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Almanya'nın Nations League grup aşamasının son maçlarında Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16.11.) ile karşılaşacağı yaklaşan millî maç arası için Klopp, kadrosunu 24 oyuncuyla sınırladı.
Merkez ve hücuma dönük orta saha mevkilerinde Amiri yerine Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (üçü de Bayern Münih), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool), Lennart Karl (o da Bayern Münih) ve kadroya ilk kez çağrılan Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) tercih edildi.
Almanya millî takımı: Jürgen Klopp'un kadrosuna genel bakış
Mevki
Oyuncu
Kaleci
Marc-Andre ter Stegen (Ajax)
Kaleci
Alexander Nübel (Beşiktaş)
Kaleci
Jonas Urbig (Bayern Münih)
Defans
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Defans
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Defans
Jonathan Tah (Bayern Münih)
Defans
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Defans
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Defans
Philipp Treu (SC Freiburg)
Defans
Nathaniel Brown (Bayern Münih)
Defans
Malick Thiaw (Newcastle United)
Orta saha
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Orta saha
Lennart Karl (Bayern Münih)
Orta saha
Joshua Kimmich (Bayern Münih)
Orta saha
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Orta saha
Tom Bischof (Bayern Münih)
Orta saha
Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih)
Orta saha
Said El Mala (1. FC Köln)
Orta saha
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Orta saha
Florian Wirtz (Liverpool)
Orta saha
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Forvet
Kai Havertz (Arsenal)
Forvet
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Forvet
Niclas Füllkrug (Werder Bremen)