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Tim Ursinus
Çeviri:

"Umarım hayal kırıklığına uğramıştır": Bundesliga teknik direktöründen Almanya Milli Takımı yıldızının kadroya alınmamasına ilişkin şaşırtıcı sözler

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1. FSV Mainz 05 Teknik Direktörü Urs Fischer, Nadiem Amiri'nin Almanya millî takımına çağrılmaması hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Mainz 05'in teknik direktörü, orta saha oyuncusunun Almanya kadrosunda yer almamasının olumlu bir yan etkisi olmasını umuyor. Cumartesi günü Bayern Münih'e karşı oynayacakları maç öncesinde Fischer, "Umarım Nadiem hayal kırıklığına uğramıştır. Şimdi performansıyla 'İşte şimdi daha da çok!' demeli. En önemli şey tutum, değil mi?" dedi.

Amiri, tüm Mainz takımı gibi şu sıralar en iyi formundan uzak. Rheinland-Pfalz ekibi, son olarak ikinci lig temsilcisi VfL Bochum'a elendiği acı DFB-Pokal vedası da dâhil olmak üzere üst üste üç yenilgi aldı. Ancak Fischer'in takımı, sekiz maçta topladığı on puanla Almanya'nın şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran Bayern Münih'le karşılaşmadan önce Bundesliga'da tehlike hattından uzak, orta sıralarda (10.) yer alıyor.

Nadiem Amiri, 21 gole katkıda bulunduktan sonra Dünya Kupası'na götürüldü

Amiri, 17 gol ve dört asistlik müthiş 2025/26 sezonunun ardından eski Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmıştı. Bu sezon ise özellikle Bundesliga'daki hücum katkısı şimdiye kadar belirgin biçimde azaldı. Sekiz maçta yalnızca bir asist yapabildi. Kaptan, ilk turda alt lig ekibi VfB Krieschow'a karşı alınan 9-0'lık galibiyette dört gole katkıda bulunarak parlamıştı. Bochum'a elendikleri kupa maçında ise dizindeki sorunlar nedeniyle forma giyemedi.

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Nagelsmann'ın halefi Jürgen Klopp, Amiri'yi ilk millî takım kampında kadrosuna almıştı. Orta saha oyuncusu, Klopp'un Almanya teknik direktörü olarak ilk maçına çıktığı Hollanda deplasmanındaki 1-1'lik karşılaşmada 80 dakika sahada kaldı. Yunanistan'a karşı alınan 1-0'lık yenilgide ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

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M05

M05

Bundesliga

07 Kas 2026

FCB

FCB

Almanya'nın Nations League grup aşamasının son maçlarında Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16.11.) ile karşılaşacağı yaklaşan millî maç arası için Klopp, kadrosunu 24 oyuncuyla sınırladı.

Merkez ve hücuma dönük orta saha mevkilerinde Amiri yerine Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (üçü de Bayern Münih), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool), Lennart Karl (o da Bayern Münih) ve kadroya ilk kez çağrılan Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) tercih edildi.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images
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Almanya millî takımı: Jürgen Klopp'un kadrosuna genel bakış

Mevki

Oyuncu

Kaleci

Marc-Andre ter Stegen (Ajax)

Kaleci

Alexander Nübel (Beşiktaş)

Kaleci

Jonas Urbig (Bayern Münih)

Defans

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Defans

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Defans

Jonathan Tah (Bayern Münih)

Defans

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Defans

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Defans

Philipp Treu (SC Freiburg)

Defans

Nathaniel Brown (Bayern Münih)

Defans

Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Orta saha

Lennart Karl (Bayern Münih)

Orta saha

Joshua Kimmich (Bayern Münih)

Orta saha

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Orta saha

Tom Bischof (Bayern Münih)

Orta saha

Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih)

Orta saha

Said El Mala (1. FC Köln)

Orta saha

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Orta saha

Florian Wirtz (Liverpool)

Orta saha

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Forvet

Kai Havertz (Arsenal)

Forvet

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Forvet

Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Yazan:Tim Ursinus

Alman ve Avrupa futbol muhabiri

Kaleci olarak bir kariyer gerçekleşmese de, futbol hayatımda her zaman sabit bir unsur olmuştur. Daha çocuk yaşta, spor gazeteciliğinin benim yolum olacağı açıktı. Memleketim Tübingen’deki Schwäbisches Tagblatt spor servisinde staj yaptıktan sonra Karlsruhe’de eğitim aldım — bir Swabia için biraz tartışmalı bir seçim. 2018’in sonunda SPOX ve GOAL’da stajyer olarak başladım, ardından çalışma öğrencisi oldum ve sonunda editör stajyeri oldum. 2023’ten beri editör ekiplerinin daimi bir üyesiyim. Eylül 2024’te SEO Senior rolünü üstlendim, ancak aynı zamanda muhabir ve nöbetçi baş editör olarak da çalışıyorum.

🎯 Ana Uzmanlık Alanlarım:

SEO makalelerini devretmek ve bu alandaki freelancerları yönetmek

Bundesliga kulüpleri için saha içi haber takibi (özellikle Bayern, Stuttgart, BVB ve Eintracht Frankfurt)

Futbol ile ilgili hikâyeler

Spor dünyasından haber araştırma ve yazımı

Futbolla Tanışmam:

Her şey 2000’lerin başında Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi zaferiyle başladı; Oliver Kahn üç penaltı kurtardı ve çocukluğumun kahramanı oldu. Hatırlamam biraz bulanık, çünkü o zaman sadece dört yaşındaydım. Yine de, ilk kaleci eldivenlerimi hediyeden çıkarıp açmam uzun sürmedi.

🌟 Favori Futbol Anılarım:

Birçok anı var. Öncelikle, Paris, Madrid veya Milano’daki muhabirlik görevlerim aklıma geliyor. Buna ek olarak, kişisel groundhopper gezilerim de var; bu anılar sonsuza dek unutulmaz olacak.

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