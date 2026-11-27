Martin Odegaard, Arsenal'la sözleşmesi konusunda endişelenmediğini ve kulüpte daha uzun yıllar kalmayı umduğunu söyledi. Kaptanın mevcut sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor ancak Premier League şampiyonu kilit oyuncularıyla yeni sözleşmeler imzalamayı sürdürürken kendisi de kulüple anlaşmaya varılacağından emin. Mikel Arteta'nın takımı, pazar günü Manchester City'yi ağırlamaya hazırlanıyor.

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Odegaard sözleşme geleceği konusunda rahat

Arsenal, Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya ve Piero Hincapie gibi oyuncularıyla yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalıyor. Mevcut sözleşmesi 2028'de sona erecek olan Odegaard da Sky Sports News'e aynı şekilde yeni bir anlaşmaya varmayı beklediğini söyledi.

Odegaard, “Bu, stres yaptığım bir konu değil” dedi. “Bunu defalarca söyledim: Burada çok mutluyum, burayı seviyorum. Umarım daha uzun yıllar kalabilirim. Kulübün de mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani stres yok, bunu çözeriz.”

Kaptan “her şeyi kazanmak” istiyor

Adı Bayern Münih'le anılan Odegaard, bu ayın başlarında Norveç Milli Takımı'ndayken Arsenal'da “uzun süre” kalmayı umduğunu söylemiş ancak yeni sözleşme görüşmelerinin henüz başlamadığını kabul etmişti.

“Asıl önemli olan sahaya odaklanmak, sonrasında ne olacağını göreceğiz” diye ekledi. “Burada kesinlikle daha fazla şey kazanmak istiyorum. Arsenal'la her şeyi kazanmak istiyorum. Premier League'i yeniden, Şampiyonlar Ligi'ni, kupaları kazanmak istiyorum. İstediğimiz bu. Her şeyi kazanmak istiyoruz.”

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“Burada her şeye sahibiz”

27 yaşındaki oyuncu, takımın her şeyden önce geldiğini vurguladı. “Geri kalanlar, bireysel şeyler, takımın başardıklarının sonucu olarak gelecektir. En önemli şey takım” dedi.

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Odegaard, Arsenal'ın bunu tekrar başarmak için gereken her şeye sahip olduğuna da inanıyor: “İhtiyacımız olan her şeye sahibiz. Bunu yapabileceğimizi gösterdik. Şimdi tekrar yapabileceğimizi gösterme, daha da fazlasını kazanma ve bir adım daha atma zamanı. Burada her şeye sahibiz: teknik ekip, harika bir kadro, harika oyuncular ve insanlar.”

Arsenal, Manchester City maçına hazırlanıyor

Odegaard ve Arsenal şimdi gözlerini pazar günü konuk edecekleri Manchester City'ye çevirdi. Premier League lideri, Enzo Maresca'nın takımının altı puan önünde bulunuyor.

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Arsenal kazanırsa City ile arasındaki farkı dokuz puana çıkaracak ancak üç hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Bukayo Saka'dan yine yararlanamayacak.