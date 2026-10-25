Pick, MagentaSport ile konuşurken şike şüphesini dile getirecek kadar ileri gitti: "Hakemin burada yaptıkları karşısında bir an soluklanmam gerekiyor. Buna sessiz kalınamaz. Burada yaşananların şike olup olmadığını görmek için birilerinin maçı izlemiş olmasını umuyorum."

Pick, "Gerçekten dikkatli olmalıyım. Yoksa burada tepemin tası atacak" diye öfkesini sürdürdü. Ancak Saarbrücken'in 3. Lig'in son sırasındaki Havelse deplasmanında aldığı sürpriz yenilginin ardından özeleştiride de bulundu: "Burada bok gibi oynadık!"

Pick'in hakem Maximilian Lotz'a bu kadar öfkelenmesinin nedeni, hakemin çok tartışılan iki kararıydı. Bunlardan ilki 36. dakikada geldi. Lotz, Saarbrückenli Kai Brünker ile Havleseli Kwasi Wriedt arasında ceza sahasında yaşanan, aslında sıradan bir ikili mücadelenin ardından ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Johann Berger, kısa süre sonra penaltıyı gole çevirerek skoru o an için 1-1'e getirdi.

Saarbrücken, Havelse yenilgisinin ardından küplere bindi: "Öfkeyi anlayabiliyorum"

İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra hakemin bir başka düdüğü Saarbrücken cephesini yeniden öfkelendirdi. Lotz bir kez daha Havelse lehine penaltı kararı verdi ve bu karar da bir hayli tartışmalıydı. Berger ise bunu umursamadan Havelse'yi öne geçirdi. 86. dakikada Eric Voufack ev sahibi adına skoru 3-1 yaptı. Saarbrücken yalnızca uzatma dakikalarının ilk dakikasında Brünker'in golüyle farkı bire indirebildi.

Maçın ardından iki gol atan Berger, "Saarbrückenlilerin öfkesini anlayabiliyorum. Aleyhinize üç penaltı verildiğinde her zaman hayal kırıklığı yaşarsınız" dedi. Uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Havelse bir penaltı daha kazandı ve bu kararın doğruluğu konusunda hiçbir şüphe yoktu. Bu kez topun başına Berger yerine Alexander Guiddir geçti ancak vuruşunda topu auta gönderdi.

Havelse, sezonun ikinci galibiyetiyle üç önemli puan alıp kümede kalma hattıyla arasındaki farkı üç puana indirirken Saarbrücken yükselme yarışında geriye düştü. Pick ve arkadaşları, dördüncü sırada yer alıyor ve yükselme play-off'u için üçüncü sırada bulunan Rot-Weiss Essen'in dört puan gerisinde.