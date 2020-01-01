Uluslararası Şampiyonlar Kupası oynanacak mı?

Her sezon öncesi dünyanın önemli takımlarını bir araya getiren Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2020 yılında oynanacak mı?

2013'ten bu yana düzenlenen Uluslarası Şampiyonlar Kupası, dünyanın çeşitli yerlerinde futbolseverlerle buluşuyor.

İlk iki yılında Kuzey Amerika ve Avrupa'da düzenlenen turnuva, sonraki yıllarda , Çin ve Singapur'a yayıldı.

Turnuvayı 2013 yılında , 2014 yılında kazandı.

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2015 yılında ise Kuzey Amerika ve Avrupa grubunu PSG, Avustralya ve Çin gruplarını ise Real Madrid zirvede tamamladı.

2016 yılında ise PSG yine Kuzey Amerika ve Avrupa grubunu şampiyon olarak tamamlarken, Avustralya grubunda zafere ulaştı.

2017'de ve kupayı kazandı.

Format değişikliğinin ardından düzenlenen turnuvalarda ise 2018'de ; 2019'da ise mutlu sona ulaştı.

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Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2020'de oynanacak mı?

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların ve turnuvada yer alacak herkesin sağlığı ile güvenliğinin çok önemli olduğu ifade edildi.

Avrupa'daki futbol liglerinin ve UEFA turnuvalarının ağustos ayı içinde tamamlanması potansiyeli ile bu yaz yapılması beklenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiği kaydedildi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği ve daha önce 7 kez düzenlenen hazırlık turnuvasının 2021'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.