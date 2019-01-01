Uluslararası Şampiyonlar Kupası (International Champions Cup) 2019: Ne zaman, hangi kanalda, fikstür, takımlar, sonuçlar

Avrupa'nın en büyük kulüplerinin yarıştığı hazırlık turnuvası International Champions Cup'ta bu yıl kimler var? Maçlar hangi kanalda? İşte yanıtlar...

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın (International Champions Cup) yedinci edisyonu başladı. Avrupa'nın birbirinden güçlü ekipleri, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, ve 'da kozlarını paylaşıyorlar.

Maçların önemli bir kısmının genellikle 'de oynandığı turnuva, Avrupa'nın köklü ekiplerinin kıta dışındaki taraftarlarına ulaşmaları ve buradan gelir elde etmeleri açısından oldukça önemli bir kimliğe sahip.

Goal 2019 International Champions Cup'a (Uluslararası Şampiyonlar Kupası) dair bilmeniz gerekenleri sıralıyor.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası nedir?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası (ICC), 2013'ten bu yana her yaz düzenlenen bir hazırlık turnuvası.

Organizasyonda Avrupa'nın güçlü ekipleri kozlarını paylaşıyor ve sezon öncesinde kendilerini test ediyorlar.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2019 ne zaman, hangi kanalda?

Bu sezonki Uluslararası Şampiyonlar Kupası 16 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Son üç yıldır, Uluslararası Şampiyonlar Kupası üç farklı bölgede oynanıyor: ABD, Çin ve 2016'da, ABD, Çin ve Singapur 2017'de ve 2018'de turnuvaya ev sahipliği yaptılar.

Geçen yıl ise Avrupa ve Singapur toplamda 10 maça ev sahipliği yaparken, ABD'de ise 17 maç oynandı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Türkiye'de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda hangi takımlar var?

ABD Asya AC 🇮🇹 🇮🇹 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇮🇹 🇪🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇵🇹 Chivas 🇲🇽 🇪🇸 🇮🇹*

2019'da Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na 12 takım katılacak. Bir önceki turnuvaya 18 takım katılmıştı.

Avrupa'nın en büyük takımlarından Real Madrid, Bayern Münih, Arsenal, Fiorentina, Juventus ve Inter bu sezonki turnuvada boy gösterecek ekiplerden bazıları. Turnuvada üç tane Premier Lig ekibi yer alacak. 'dan beş, 'dan iki, 'dan ve 'den birer takım var. Avrupa dışındaki tek takım ise ekibi Chivas.

Geçen yıl turnuvada yer alan , , ve gibi takımlar ise 2019 International Champions Cup'ta yer almayacaklar.

Bu yıl 2017'den bu yana ilk defa Çin'de maçlar oynanacak. Juventus, Inter, Tottenham ve Manchester United burada iki maç yapacaklar.

*Fiorentina, elemelerine katılmak zorunda kaldığı için turnuvada yer alamayacak olan 'nın yerine organizasyona dahil edildi.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2019 fikstür & sonuçlar

ICC'nin 2019 edisyonu 16 Temmuz'da Fiorentina ve Chivas arasında Illinois'daki SeatGeek Stadı'nda oynanan maçla başladı.

Bayern Münih, 20 Temmuz'da Texas'ta Real Madrid'le karşılaşırken, 26 Temmuz'da Stateside'da Madrid derbisinde Atletico ile Real kozlarını paylaşıyorlar.

Bu sezonki turnuvanın büyük bir bölümü ABD'de oynanırken, diğer maçlar Singapur, Çin, ve İsveç'te gerçekleştirilecek.

İtalyan rakipler Inter ve Juventus, 21 Temmuz'da Singapur'da oynuyorlar. İngiliz devleri Tottenham ve Manchester United ise 25 Temmuz'da Çin'de karşılaşacaklar.

International Champions Cup'ın son maçı 10 Ağustos'ta İsveç'te Atletico Madrid ve Juventus arasında oynanacak.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2019'un fikstürünü aşağıda görebilirsiniz.

ABD:

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat 17 Temmuz Fiorentina 2-1 Chivas 04:00 SeatGeek Stadı, Bridgeview, Illinois 18 Temmuz Arsenal - Bayern Münih 06:00 Dignity Health Sports Park, Carson, California 20 Temmuz Benfica - Chivas 23:00 Levi's Stadı, Santa Clara, California 21 Temmuz Arsenal - Fiorentina 01:00 Bank of America Stadı, Charlotte, North Carolina 21 Temmuz Bayern Münih - Real Madrid 03:00 NRG Stadı, Houston, Texas 24 Temmuz Real Madrid - Arsenal 02:00 FedExField, Maryland 24 Temmuz Bayern Münih - Milan 04:00 Arrowhead Stadı, Kansas City, Kansas 24 Temmuz Chivas - Atletico Madrid 04:00 Globe Life Park in Arlington 25 Temmuz Fiorentina - Benfica 03:00 Red Bull Arena, Harrison, New Jersey 27 Temmuz Real Madrid - Atletico Madrid 02:30 MetLife Stadı, New Jersey 28 Temmuz Milan - Benfica 22:00 Gillette Stadı, Foxborough, Massachusetts

Avrupa:

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat 3 Ağustos Man Utd - Milan 19:30 Principality Stadı, Cardiff 4 Ağustos Tottenham - Inter 17:00 Tottenham Hotspur Stadı, Londra 10 Ağustos Atletico Madrid - Juventus 19:00 Friends Arena, Stockholm

Singapur:

Tarih Maç Saat (TSİ) Stat 20 Temmuz Man Utd - Inter 14:30 Singapore Ulusal Stadı, Singapore 21 Temmuz Juventus - Tottenham 14:30 Singapore Ulusal Stadı, Singapore 24 Temmuz Juventus - Inter 14:30 Nanjing Olimpik Spor Merkezi, Nanjing 25 Temmuz Tottenham - Man Utd 14:30 Hongkou Futbol Stadı, Shanghai, Çin

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nı 2018'de kim kazandı?

2018'deki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Premier Lig ekibi Tottenham oldu.

Mauricio Pochettino'nun öğrencileri, Borussia Dortmund ve Inter'in önünde gol averajıyla mutlu sona ulaştılar.

Tottenham Roma ve Milan'ı yenip, 'ya penaltı atışları sonucunda kaybederek bir puan almış ve turnuvayı yedi puanla tamamlamıştı.