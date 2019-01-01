Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2019: Ne zaman, hangi kanalda, fikstür, takımlar, sonuçlar
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın (International Champions Cup) yedinci edisyonu temmuz ayında başlıyor. Avrupa'nın birbirinden güçlü ekipleri, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Avusturya ve Fransa'da kozlarını paylaşacaklar.
Maçların önemli bir kısmının genellikle ABD'de oynandığı turnuva, Avrupa'nın köklü ekiplerinin kıta dışındaki taraftarlarına ulaşmaları ve buradan gelir elde etmeleri açısından oldukça önemli bir kimliğe sahip.
Goal Türkiye 2019 International Champions Cup'a (Uluslararası Şampiyonlar Kupası) dair bilmeniz gerekenleri sıralıyor.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası nedir?
Uluslararası Şampiyonlar Kupası (International Champions Cup), 2013'ten bu yana her yaz düzenlenen bir hazırlık turnuvası.
Organizasyonda Avrupa'nın güçlü ekipleri kozlarını paylaşıyor ve sezon öncesinde kendilerini test ediyorlar.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2019 ne zaman, hangi kanalda?
Bu sezonki Uluslararası Şampiyonlar Kupası 16 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.
Son üç yıldır, Uluslararası Şampiyonlar Kupası üç farklı bölgede oynanıyor: ABD, Çin ve Avustralya 2016'da, ABD, Çin ve Singapur 2017'de ve 2018'de turnuvaya ev sahipliği yaptılar.
Geçen yıl ise Avrupa ve Singapur toplamda 10 maça ev sahipliği yaparken, ABD'de ise 17 maç oynandı.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası Türkiye'de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda hangi takımlar var?
|ABD
|Asya
|AC Milan 🇮🇹
|Inter 🇮🇹
|Arsenal 🏴
|Juventus 🇮🇹
|Atletico Madrid 🇪🇸
|Manchester United 🏴
|Bayern Münih 🇩🇪
|Tottenham 🏴
|Benfica 🇵🇹
|Chivas 🇲🇽
|Real Madrid 🇪🇸
|Fiorentina 🇮🇹*
2019'da Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na 12 takım katılacak. Bir önceki turnuvaya 18 takım katılmıştı.
Avrupa'nın en büyük takımlarından Real Madrid, Bayern Münih, Arsenal, Fiorentina, Juventus ve Inter bu sezonki turnuvada boy gösterecek ekiplerden bazıları. Turnuvada üç tane Premier Lig ekibi yer alacak. Serie A'dan beş, La Liga'dan iki, Bundesliga'dan ve Portekiz'den birer takım var. Avrupa dışındaki tek takım ise Meksika ekibi Chivas.
Geçen yıl turnuvada yer alan Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi takımlar ise 2019 International Champions Cup'ta yer almayacaklar.
Bu yıl 2017'den bu yana ilk defa Çin'de maçlar oynanacak. Juventus, Inter, Tottenham ve Manchester United burada iki maç yapacaklar.
*Fiorentina, Avrupa Ligi elemelerine katılmak zorunda kaldığı için turnuvada yer alamayacak olan Roma'nın yerine organizasyona dahil edildi.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2019 fikstür & sonuçlar
ICC'nin 2019 edisyonu 16 Temmuz'da Fiorentina ve Chivas arasında Illinois'daki SeatGeek Stadı'nda oynanacak maçla başlayacak.
Bayern Münih, 20 Temmuz'da Texas'ta Real Madrid'le karşılaşırken, 26 Temmuz'da Stateside'da Madrid derbisi oynanacak ve Atletico ile Real kozlarını paylaşacaklar.
Bu sezonki turnuvanın büyük bir bölümü ABD'de oynanırken, diğer maçlar Singapur, Çin, Galler ve İsveç'te gerçekleştirilecek.
İtalyan rakipler Inter ve Juventus, 21 Temmuz'da Singapur'da kozlarını paylaşacaklar. İngiliz devleri Tottenham ve Manchester United ise 25 Temmuz'da Çin'de karşılaşacaklar.
International Champions Cup'ın son maçı 10 Ağustos'ta İsveç'te Atletico Madrid ve Juventus arasında oynanacak.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2019'un fikstürünü aşağıda görebilirsiniz.
ABD:
|Tarih
|Maç
|Saat (TSİ)
|Stat
|17 Temmuz
|Fiorentina - Chivas
|04:00
|SeatGeek Stadı, Bridgeview, Illinois
|18 Temmuz
|Arsenal - Bayern
|06:00
|Dignity Health Sports Park, Carson, California
|20 Temmuz
|Benfica - Chivas
|23:00
|Levi's Stadı, Santa Clara, California
|21 Temmuz
|Arsenal - Fiorentina
|01:00
|Bank of America Stadı, Charlotte, North Carolina
|21 Temmuz
|Bayern Münih - Real Madrid
|03:00
|NRG Stadı, Houston, Texas
|24 Temmuz
|Real Madrid - Arsenal
|02:00
|FedExField, Maryland
|24 Temmuz
|Bayern Münih - Milan
|04:00
|Arrowhead Stadı, Kansas City, Kansas
|24 Temmuz
|Chivas - Atletico Madrid
|04:00
|Globe Life Park in Arlington
|25 Temmuz
|Fiorentina - Benfica
|03:00
|Red Bull Arena, Harrison, New Jersey
|27 Temmuz
|Real Madrid - Atletico Madrid
|02:30
|MetLife Stadı, New Jersey
|28 Temmuz
|Milan - Benfica
|22:00
|Gillette Stadı, Foxborough, Massachusetts
Avrupa:
|Tarih
|Maç
|Saat (TSİ)
|Stat
|3 Ağustos
|Man Utd - Milan
|19:30
|Principality Stadı, Cardiff
|4 Ağustos
|Tottenham - Inter
|17:00
|Tottenham Hotspur Stadı, Londra
|10 Ağustos
|Atletico Madrid - Juventus
|19:00
|Friends Arena, Stockholm
Singapur:
|Tarih
|Maç
|Saat (TSİ)
|Stat
|20 Temmuz
|Man Utd - Inter
|14:30
|Singapore Ulusal Stadı, Singapore
|21 Temmuz
|Juventus - Tottenham
|14:30
|Singapore Ulusal Stadı, Singapore
|24 Temmuz
|Juventus - Inter
|14:30
|Nanjing Olimpik Spor Merkezi, Nanjing
|25 Temmuz
|Tottenham - Man Utd
|14:30
|Hongkou Futbol Stadı, Shanghai, Çin
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nı 2018'de kim kazandı?
2018'deki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Premier Lig ekibi Tottenham oldu.
Mauricio Pochettino'nun öğrencileri, Borussia Dortmund ve Inter'in önünde gol averajıyla mutlu sona ulaştılar.
Tottenham Roma ve Milan'ı yenip, Barcelona'ya penaltı atışları sonucunda kaybederek bir puan almış ve turnuvayı yedi puanla tamamlamıştı.