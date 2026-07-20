Sadece İspanya’da değil, tüm dünyada Dünya Kupası finalinin sonucundan memnuniyet duyuluyor gibi görünüyor. Uzatmalarda Ferran Torres’in attığı golle İspanya, Arjantin’i 1-0 mağlup etti ve bu sonuç uluslararası medyada sevinç yarattı.

Arjantin tarafından acı bir şekilde elenen İngilizler ise mutluluktan kendilerini alamıyor. The Telegraph gazetesi, “İspanya, Arjantin’in suçlarına karşı futbolun zaferiyle Dünya Kupası’nı kazandı” diye yazıyor. “Biraz zaman aldı, ama şükürler olsun ki spor galip geldi. İspanya dünya şampiyonu oldu ve futbol bu sayede daha iyi bir hale geldi. Messi ve Arjantin hiçbir şeyi hak etmedi, çünkü hiçbir şey yapmadılar. Sadece faul, faul ve yine faul. Çirkin, iç karartıcı bir anti-futboldu. Ve hak ettiğini buldu.”

“Futbol tanrılarına şükürler olsun,” diye sevinçle yazıyor The Sun. “Ferran Torres’e ve İspanya’ya şükürler olsun. Buenos Aires’li haydutlara da şükran ve iyi geceler. Arjantin, bir futbol maçını sokak kavgasına çevirme girişiminden dolayı nihayet cezasını çekti.”

“İspanya. Kaçınılmaz İspanya. Kaçınılmaz İspanya. Bu finali ancak İspanya kazanabilirdi, çünkü Arjantin kazanmış olsaydı bu futbol için bir hakaret olurdu,” diye yorumluyor İtalyan La Gazzetta dello Sport. “Muhteşem bir zafer, sadece rakibin oynamama kararıyla gölgelendi. Muhteşem İspanya, çirkin Arjantin.”

“Arjantin mücadele etti, ama sonra duvar çöktü,” diye ekliyor Corriere della Sera. “Zafer, kavurucu güneşin ve Arjantinlilerin kışkırtmalarının alevlendirdiği maçın doruk noktasıydı. Arjantin, finale uzanan uzun yolculuğunun ardından ilham ve gücü yitirdi. Messi’nin final dansı, yavaş ve ritimsiz bir gösteriye dönüştü.”

Yarı finalde İspanya’ya karşı hiç şansı olmayan Fransa’dan yeni dünya şampiyonuna tebrikler geliyor. “Yeni krallar. İspanya, ilk şutunu ancak 117. dakikada atabilen Arjantin takımını domine etti. Avrupa Şampiyonası’nı kazanmasından iki yıl sonra La Roja, dünyanın en iyi takımı olduğunu bir kez daha kanıtladı. İspanya, neredeyse tanınmaz ve tamamen tehlikesiz bir Arjantin takımına karşı hayal kırıklığı yaratan ve tutarsız bir maçı domine etti,” diyor L’Équipe.

Le Parisien ise İspanya’nın futbolda hakimiyet dolu bir döneme gireceğini düşünüyor. “Dünya ayaklarının altında. Rakiplerini neredeyse çılgına çevirecek kadar ustaca paslaşan bu İspanyollar, Dünya Kupası kupasını ellerinde tutuyor. İspanya, 2010’dan 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonluğunu kazandı; bu, tarihindeki ikinci şampiyonluk.”