Patrick Vieira, Senegal Milli Takımı'nın teknik ekibinin başındaki görevine, birçok değişikliğin yaşandığı yeni bir kadroyla başladı. Bu değişikliklerin en dikkat çekeni ise Al-Nassr'ın yıldızı, kaptan Sadio Mane'nin gelecek kamp aylığında yer almaması oldu.

Pape Thiaw'ın yerine "Teranga Aslanları"nın başına geçen Vieira, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılım eleme maçları kapsamında Mozambik ve Etiyopya ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde ilk kadrosunu açıkladı. Bu maçların ardından Marsilya'da Komorlar'a karşı bir hazırlık maçı oynanacak.

Fransız teknik direktörün bu başlangıcı, Senegal'in son 16 turunda Belçika'ya 3-2 mağlup olarak Dünya Kupası'ndan elenmesiyle sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından geldi. Vieira, bir dizi temel oyuncuyu koruyarak takımı yeniden inşa etmeyi hedeflediği yeni bir aşamayı başlatıyor.

Mane'nin yokluğu ve Gueye'nin dönüşü

Kadroda Sadio Mane'nin yokluğu göze çarparken, başta Kalidou Koulibaly ve Idrissa Gana Gueye olmak üzere bir dizi kaptan yerini korudu.

Vieira ayrıca, Dünya Kupası'nın ardından bir önceki teknik ekip görevine devam ettiği sürece milli takımdan geçici olarak çekildiğini açıklayan Pape Gueye'yi de kadroya çağırdı.

Kalede ise Edouard Mendy'nin milli takım kariyerini noktalamasının ardından asıl kaleci pozisyonu için yeni tercihlerin başında Nice'in kalecisi Yehvann Diouf geliyor.

Mane'nin yokluğuna gelince, Senegalli yıldız milli takımdan ayrıldığını resmi olarak açıklamadı. Dünya Kupası'nın ardından ise emekliliğini iddia eden sahte bir mesaj yayılmış, bu mesaj daha sonra birçok basın kuruluşu tarafından gerçekmiş gibi aktarılmıştı.

Vieira'nın, eski milli takım kaptanını kadrosundan çıkarma kararıyla ilgili daha fazla açıklama yapması bekleniyor.

Malang Sarr ilk kez sahne alıyor

Vieira'nın kadrosunda bir diğer sürpriz ise Malang Sarr'ın Senegal Milli Takımı'ndaki kariyerinde ilk kez kadroya çağrılması oldu.

Eski Newcastle savunmacısı, aralarında Hull City'nin oyuncusu Nampalys Mendy, Monaco'dan Sadibou Sane ve Arouna Sangante ile Iliman Ndiaye, Lamine Camara ve Ibrahim Mbaye'nin de bulunduğu, Avrupa liglerinde forma giyen bir grup isme katıldı.

Ayrıca Rennes'in oyuncusu Ishaka Soumare'nin adı da kadroda yer aldı; bu, hücum hattı pozisyonlarındaki güçlü rekabet göz önüne alındığında sürpriz sayılabilecek bir karar oldu.

Buna karşılık Vieira, Pape Demba Diop ve Pathe Ciss'i gelecek kampa çağırmadı.

Senegal'in tam kadrosu

Kaleciler: Yehvann Diouf, Mory Diaw, Ngagne Demba Tiam, Mamour Ndiaye.

Savunma: Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr, Sadibou Sane, Arouna Sangante, Lamine Sy.

Orta saha: Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Rasoul Ndiaye, Bara Sabaly Ndiaye, Pape Matar Sarr.

Hücum: Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Abdoulaye Seck, Assane Diao, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Ishaka Soumare, Mamadou Diakhon, Pape Moussa Fall.