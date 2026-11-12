Portekiz Futbol Federasyonu, uluslararası düzeyde futbolu bırakmasının ardından efsanesi Cristiano Ronaldo'yu 201 numaralı oda aracılığıyla onurlandırmaya karar verdi.

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Cristiano Ronaldo geçtiğimiz hafta, Portekiz Millî Takımı ile geçirdiği ve bireysel ile takım düzeyinde bir dizi büyük başarı elde ettiği 23 yılın ardından uluslararası futbola veda ettiğini açıkladı.

Ronaldo, 234 maç oynadığı ve bu süreçte 146 gol kaydettiği uluslararası yolculuğunu sonlandırdı. Ülkesinin millî takımıyla üç kupa kazanan Ronaldo'nun bu başarılarının en öne çıkanı "EURO 2016" Avrupa Milletler Kupası oldu; buna ek olarak 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi'nde iki kupa kaldırdı.

Bu kupalar, Portekiz Millî Takımı'nın uzun tarihi boyunca kazandığı ilk kupalardı; zira Cristiano Ronaldo dönemi öncesinde takım, katıldığı herhangi bir resmî turnuvayı kazanmayı hiç başaramamıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmî sözcüsü Ricardo Quaresma, "Avrupa'nın Brezilya'sı" ile yaşadığı dolu dolu kariyerin ardından Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmak amacıyla pek çok şeyin hazırlandığını açıkladı.

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Quaresma, Suudi "El Meydan" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Portekiz Millî Takımı kamplarında 201 numaralı olan Cristiano Ronaldo'ya ait odayı kapatmaya karar verdik."

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Şunları ekledi: "Portekiz Federasyonu'ndan oyuncuya duyulan takdir adına pek çok sürpriz olacak, ancak şu anda bunları açıklayamam."

Ronaldo, geçtiğimiz millî ara döneminde spor camiasını meşgul eden ve teknik direktörü Jorge Jesus ile ilişkisi hakkında soru işaretleri doğuran bir krizin ardından ülkesinin formasıyla kariyerine nokta koydu.

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Ronaldo'nun takımın Danimarka'daki kampından izinsiz ayrılmasının ardından Portekiz Millî Takımı'nda gerginlik hâkim oldu.

Ronaldo, millî takım kampından ayrılmasının ardından 30 günlük men cezasını fiilen tamamlamış ve 255 euro tutarında para cezasını da ödemişti.

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Portekizli yıldız, davranışından doğacak herhangi bir cezayı kabul etmeye hazır olduğunu daha önce belirtmişti ve bu gerçekten de böyle oldu. Ancak kriz disiplin boyutunda son bulmadı; zira aralarında çıkan anlaşmazlığı aşmak hususunda kendisi ile Jesus arasındaki ilişki başarıya ulaşamadı.

Ronaldo, Portekizli teknik direktörün yaptığı açıklayıcı beyanlar nedeniyle ihanete uğramış hissetti; bu beyanların, tarafların daha önceki bir toplantıda vardığı açık anlaşmaya saygı göstermediğini düşündü ve bu da onu tutumunu sert bir üslupla kaleme aldığı bir mesajda açıklamaya itti.

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Taraflar arasındaki gerginlik, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son iki haftasında 14 Kasım'da Danimarka ve aynı ayın 17'sinde Galler ile karşılaşmaya hazırlanan yaklaşan kadrosunda Ronaldo'nun yer alıp almayacağına dair şüpheler eşliğinde sürdü.

Ronaldo'nun adı iki maça hazırlık amacıyla açıklanan ilk kadroda yer almasına rağmen, emeklilik kararı dönüşüne dair tüm spekülasyonlara kesin olarak nokta koydu; böylece 7 numaralı formanın sahibi, futbol kariyerinin geri kalanında ülkesinin millî takımından uzak kalacak.

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Portekiz Futbol Federasyonu, başkanı Pedro Proença nezdinde, krizi kontrol altına almak ve Ronaldo'yu millî takım saflarına geri döndürmek için müdahale etmeye çalışmıştı, ancak arabuluculuk çabaları işleri normale döndürmeyi başaramadı.