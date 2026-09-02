Uluslararası kariyerini bitirmesinin ardından: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Messi'ye istisnai bir kararla onur

Arjantin Futbol Federasyonu, Inter Miami'nin yıldızı efsanevi Lionel Messi'nin milli takımı bırakma kararının ardından, onu onurlandırmak için resmi bir karar aldı.

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, geçen pazartesi günü Arjantin Milli Takımı ile milli futbolu bıraktığını açıklamıştı.

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Messi, "Instagram" hesabında yayımladığı resmi açıklamasında şunları yazdı: "Final maçının üzerinden bunca zaman geçtikten ve uzun bir düşünceden sonra, milli takımla oynamayı bırakmaya karar verdiğimi herkese duyurmak istiyorum."

Öte yandan "ESPN" ağı, bugün çarşamba günü, Arjantin Federasyonu'nun Messi'yi onurlandırmak için resmi bir karar aldığını ortaya koydu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Arjantin Futbol Federasyonu, gelecek hafta boyunca erkekler ve kadınlar kategorilerindeki çeşitli müsabakalarında tüm maçları onuncu dakikada (forma numarası) durdurma ve Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile kariyerini onurlandırmak amacıyla bir dakika alkışlamak üzere ayağa kalkma kararı aldı."

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Messi, 207 uluslararası maçta 125 gol attıktan ve en önemlisi 2022 Dünya Kupası olmak üzere çeşitli kupalar kazandıktan sonra, futbolun en önde gelen efsanelerinden biri olarak Arjantin Milli Takımı'ndan ayrılıyor.







