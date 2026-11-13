Alman stoper Antonio Rüdiger, ülkesinin milli takım taraftarlarına resmi olarak veda etmeye hazırlanıyor. Alman Futbol Federasyonu, Uluslar Ligi kapsamında 16 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Hollanda maçı öncesinde oyuncuyu doğduğu şehir Berlin'de onurlandırma kararı aldı.

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Alman Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki savunmacı için, 12 yıla yayılan ve bu süre zarfında A Milli Takım formasıyla 86 maça çıkıp 3 gol kaydettiği uluslararası kariyerine duyulan takdirin bir göstergesi olarak özel bir veda töreni düzenleyeceğini açıkladı. Oyuncunun Almanya Milli Takımı ile son sahne alışı, 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı olmuştu.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bu ayın 5 Kasım tarihinde takım kadrosunun açıklanmasına ilişkin basın toplantısında, milli takıma çok şey katmış oyunculardan biri için bir tören düzenleneceğini ifade etmiş, ardından söz konusu oyuncunun kimliği, bunun Rüdiger olduğunu belirten Alman basınındaki haberlerle netleşmişti.

Klopp, takdiri hak eden bir milli oyuncunun yakışır bir veda ve teşekkür sözleri alacağını söyleyerek, geçtiğimiz 1 Eylül'de uluslararası futbolu bıraktığını açıklayan savunmacıya işaret etti.

Rüdiger'in kararı, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesinin ardından bir süre düşünmesinin sonucunda geldi; nitekim uluslararası kariyerini noktalamak, yeni nesle yer açmak ve tamamen Real Madrid ile kariyerine odaklanmak istediğini açıklamıştı.

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Alman savunmacı, emeklilik açıklamasında şunları söyledi: "Düşünmek için biraz zaman ayırdıktan sonra, milli takımla kariyerimi noktalamanın ve genç nesle yer açmanın vakti geldiğini hissediyorum."

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Son turnuvalarda büyük bir kupa kazanamamış ve son dönemde acı mağlubiyetler yaşamış olmasına rağmen, Almanya'yı temsil etmenin hayatında istisnai bir bölüm olduğunu ekleyen savunmacı, milli takım tecrübesinin futbol kariyerinin önemli bir parçası olarak kalacağını vurguladı.

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Rüdiger'in Almanya Milli Takımı ile serüveni, teknik direktör Joachim Löw yönetiminde Polonya karşısında golsüz berabere biten bir hazırlık maçında ilk kez forma giydiği 13 Mayıs 2014'te başladı.

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Kısa sürede milli takımın savunma hattının önemli unsurlarından biri haline geldi ve 2018, 2022 ve 2026 yıllarında olmak üzere üç Dünya Kupası'na, bunun yanı sıra iki Avrupa Uluslar Kupası'na katıldı.

Uluslararası kariyerindeki en öne çıkan başarısı, Joachim Löw yönetimindeki Almanya'nın, 2018 Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla bir grup genç oyuncuya ve yedeklere dayandığı bir turnuvada kupayı kazanmasına katkıda bulunduğu, 2017'de Rusya'daki Konfederasyonlar Kupası şampiyonluğuydu.

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Milli takımla uzun kariyerine rağmen, Rüdiger Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası kupasını kaldıramadı.

Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda erken elenmenin acısını yaşadı; onun son uluslararası katılımı ise, normal süresi berabere biten maçın ardından Paraguay karşısında penaltı atışlarında 4-3 mağlup olmasının ardından 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda elenerek sona erdi.

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Alman Futbol Federasyonu'nun istatistiklerine göre Rüdiger, 86 uluslararası maça çıktı; bu maçlarda 44 galibiyet ve 21 beraberliğe karşılık 21 mağlubiyet aldı ve üç gol kaydetti. Böylece Almanya Milli Takımı formasını en çok giyen oyuncular listesinde, Oliver Kahn ve Andreas Brehme ile eşit şekilde yirmi birinci sırada yer aldı.