Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile milli futbolu bıraktığını açıklamasının ardından "Tango" efsanesi, ülkesinin formasıyla kupalar için verdiği mücadelenin sayfasını kapattı; ancak önümüzdeki dönemde ister Inter Miami ile ister yeşil sahanın dışındaki kariyerinde gerçekleştirmeye çalıştığı birçok hedefe hâlâ sahip.

Geleceğiyle ilgili uzun süren belirsizliğin ardından Messi, dün pazartesi günü "Instagram" hesabından yaptığı bir paylaşımla Arjantin ile milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı. Bu karar, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası finalinde uzatmaların ardından İspanya'ya 1-0 yenilmesinin ardından geldi.

Messi, 207 milli maça çıkıp bu maçlarda 125 gol kaydettikten ve başında 2022 Dünya Kupası'nın geldiği altı kupa kazandıktan sonra, futbolun en önde gelen efsanelerinden biri olarak Arjantin Milli Takımı'ndan ayrılıyor.

39 yaşına ulaşmasına ve bir futbolcunun hayal edebileceği çoğu şeyi başarmasına rağmen, "Pire" durmaya hazır görünmüyor ve önünde gerçekleştirmeye çalıştığı bir dizi hedef hâlâ duruyor.

Dokuzuncu Ballon d'Or: Messi sürprizi başaracak mı?

Sportif düzeyde Messi hâlâ güçlü performanslar sergiliyor. Bu, pazar günü Montreal karşılaşmasında açıkça ortaya çıktı; Inter Miami'nin 7-1 kazandığı maçta 4 gol kaydetti.

Arjantinli yıldız ayrıca 18 golle şu anda Amerika Ligi gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

Messi, Inter Miami ile 2028 yılına kadar sözleşmeye bağlı; ancak Amerikan kulübü, sözleşmesinin sonundan önce futbolu bırakmaya karar verirse önüne engel çıkarmayacak.

"Marca"ya göre, iki taraf arasındaki ilişki Messi'nin futbolu bırakmasının ardından da sürebilir; zira kulüp yetkilileri, ona kurum yapısı içinde bir rolün yanı sıra kulüp mülkiyetinden bir pay vermeye hazırlanıyor.

Futbolu bıraktıktan sonraki dönemi düşünmeden önce, sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, Dünya Kupası'nda sergilediği büyük performansın ardından dokuzuncu ödül için mücadele edebilecek bir aday olmayı sürdürüyor; zira 8 maçta 8 gol kaydetti.

Messi ödül için en güçlü aday sayılmıyor; ancak yarışta kendisini açık bir şekilde dayatan bir isim bulunmadığından, önümüzdeki ekim ayında açıklanması planlanan Ballon d'Or için ciddi bir rakip olmayı sürdürüyor.

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50 kupa: Messi'nin kariyerinde yeni bir hedef

Messi ayrıca, kupa sayısı şu anda 48'e ulaştıktan sonra, profesyonel kariyeri boyunca 50 kupa barajına ulaşmayı hedefliyor.

Inter Miami'nin 2026 yılında şampiyonluğu kazanmasının ardından, önünde Amerika Ligi'nde yeni bir kupa kazanma hedefi olacak. Bunun yanı sıra takımı, David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün daha önce hiç kazanamadığı bir turnuva olan 2028 Concacaf Şampiyonlar Ligi kupasına doğru taşımaya çalışacak.

Messi, futbolu bıraktıktan sonrası için plan yapıyor

Sportif hedeflerine paralel olarak Messi, futbolu bıraktıktan sonraki döneme hazırlanmaya çoktan başladı.

Arjantinli yıldız, 2026 yılında Katalonya bölgesindeki İspanya üçüncü lig kulübü "Tercera Federación"da mücadele eden Unió Esportiva Cornellà kulübünü satın almış ve onu büyük bir sportif projeye dönüştürmeyi arzuluyor.

Bu adım, Messi'nin futbolu bıraktıktan sonraki dönemde Katalonya'ya bağlı kalabileceğine işaret ediyor; zira 2021 yılında istemediği bir kararla Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e gitmesinden bu yana evini ve bölgeyle olan güçlü bağlarını hâlâ koruyor.

Birçok kişi tarafından tarihin en iyi futbolcusu kabul edilen Messi'nin, futbolu bıraktıktan sonra, özellikle sportif elçilikle ilgili roller ve birçok kuruluşun elçisi olarak boy göstermek konusunda tekliflerden yana bir eksiği olmayacak.

Ayrıca, kariyeri boyunca kendisine her zaman temel bir destek olan ailesine daha fazla zaman ayırmasının yanı sıra, çok sayıda sponsorunun kampanya ve etkinliklerinde de doğal olarak yer alacak.

Ancak görünen o ki, bütün bunlar biraz bekleyebilir; çünkü Messi, milli futbolu bırakmış olsa da, futbolda henüz son sözünü söylemedi.