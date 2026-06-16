Uluslararası Hollanda milli takımı, Dünya Kupası sırasında 60 milyon avroluk sansasyonel bir transfer konusunda anlaşmaya vardı

The Athletic’ten David Ornstein’ın haberine göre, Tottenham Hotspur, Jan Paul van Hecke’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Şu anda Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden savunma oyuncusu için Brighton & Hove Albion, yaklaşık 60 milyon avro alacak.

Van Hecke ile Spurs arasında kişisel anlaşma uzun süredir vardı, ancak kulüpler transfer ücreti konusunda anlaşamıyordu. Artık bu konuda da mutabakat sağlandı: Tottenham, tam 60 milyon euro ödeyecek.

Van Hecke’nin tam olarak ne kadar süreli bir sözleşme imzalayacağı bilinmiyor, ancak Voetbal International’ın bildirdiğine göre sözleşme birkaç sezonu kapsayacak. Tottenham’da, daha önce Brighton’da birlikte çalıştığı teknik direktör Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya gelecek.

Ayrıca Van Hecke, Tottenham’da Micky van de Ven ve Xavi Simons gibi isimlerin de takım arkadaşı olacak. Van de Ven, geçtiğimiz günlerde Van Hecke ile Tottenham hakkında konuştuğunu açıklamıştı.

“Elbette onunla kulüp hakkında konuştum,” dedi Van de Ven, kısa süre önce New York’ta düzenlenen bir basın toplantısında. “Bu iyi bir adım mı olur mu? Evet, öyle olduğunu düşünüyorum.”

Transferin kesinleşmesiyle birlikte Van Hecke artık tüm dikkatini Dünya Kupası’na verebilir. Orada Virgil van Dijk ile birlikte savunmanın merkezinde vazgeçilmez bir isim. Japonya maçında (2-2) Van Hecke mükemmel bir performans sergiledi.

Bu arada transfer haberi, Breda’da da büyük bir coşkuyla karşılanacak. Zira NAC, 2020 yılında Van Hecke’yi satarken yüzde 7,5’lik bir yeniden satış payı şartı koymuştu. Spurs’a transferiyle birlikte kulübe yaklaşık 4,5 milyon euro gelir ve buna ek olarak bir yetiştirme bedeli de eklenecek.