Karşılaşmaya 39. dakikada yaşanan dramatik bir an gölge düşürdü; bu olay sonunda hakem Mathilde Demoncay’ın maçı erken bırakmasıyla sonuçlandı.

Olayın fitilini Fortuna hücum oyuncusu Lequincio Zeefuik’e yapılan bir faul ateşledi. Hollanda birinci lig ekibinin genç forveti, rakibi tarafından formasından çekildi ve bunun ardından sert bir tepki verdi. Bir anda ne olduğu zor anlaşılan bir arbede çıktı ve sonrasında iki takımın da giderek daha fazla oyuncusu bu olaya dahil oldu.

Yaşananları yeniden sakinleştirmeye ve yükselen tansiyonu düşürmeye çalışırken hakem kendini kalabalığın tam ortasında buldu. Bu sırada Demoncay dengesini kaybedip çime düştü ve hafif bir beyin sarsıntısı geçirdi. Devre arasının ardından görevine devam etmesi artık mümkün değildi.

Hazırlık maçında: Hakem toplu arbede sırasında nakavt oldu

Hakemin sakatlanması, devre arasında hakem ekibinde sıra dışı bir değişikliğe yol açtı: Daha önce görev yapan yardımcı hakemlerden biri ikinci yarıda kısa süre içinde orta hakemliği devraldı ve karşılaşmayı son düdüğe kadar yönetti.

Kenar çizgisinde oluşan boşluğu kapatmak için ise amatör hakemlik yapan bir seyirci spontane şekilde devreye girdi ve maçın kalan bölümünde çizgide bayrak salladı.

Sittard ve Metz sezonu yakında açıyor

Sahada mücadele Fransa ekibinin 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Danny Buijs’in çalıştırdığı Sittard temsilcisi için bu karşılaşma yaz hazırlık dönemindeki sondan bir önceki maç oldu.

Sittard, gelecek cuma günü Kıbrıs temsilcisi APOEL Lefkoşa karşısında genel provasını yapacak; ardından 8 Ağustos’ta PSV Eindhoven deplasmanında oynanacak maçla Eredivisie sezonuna başlayacak.

Metz ise 1 Ağustos’ta 1. FC Kaiserslautern ile karşı karşıya gelecek. Kulüp için Ligue 2 sezonu bir hafta sonra EA Guingamp’a karşı oynanacak iç saha maçıyla başlayacak.