Uluslararası gazeteler Seleção ile alay ediyor: Eski Brezilya nereye gitti?.. Rüzgârla dans ettiler!

Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası'nda Norveç'e karşı (1-2) alınan utanç verici 16 turu eleme yenilgisinin ardından, Brezilya milli takımı ve teknik direktörü Carlo Ancelotti, uluslararası basından sert eleştiriler yağmuruna tutuldu. Bu yenilgi, “1990'dan bu yana en kötüsü” ve “tarihe bir darbe” olarak nitelendirildi; bu süreçte Arjantin’den açıkça alaycı tepkiler geldi ve İtalyan teknik direktörün geleceği hakkında soru işaretleri ortaya çıktı.

Brezilya’nın önde gelen spor medyası “Globo Sports” gazetesi şöyle yazdı: “Brezilya milli takımı, ilk Dünya Kupası zaferinden bu yana tarihindeki en uzun galibiyetsizlik dönemini yaşıyor. Turnuvada bir Avrupa takımına karşı üst üste alınan bu altıncı yenilgi, Brezilya milli takımı için 1990'dan bu yana en kötü sonuç olarak değerlendiriliyor," diyerek, Seleção'nun İtalya'daki Dünya Kupası'nda Diego Maradona liderliğindeki Arjantin'e 1-0 yenilerek bu aşamadan elendiği son kez atıfta bulundu.

28 yıldır kupa kazanamama

İtalyan basını da bu moral bozuk Brezilya milli takımını eleştirmeden geçmedi. “Gazzetta dello Sport” gazetesi şöyle yazdı: “2030 yılında, Brezilya milli takımının kazandığı son şampiyonluğun üzerinden 28 yıl geçmiş olacak: bu bir rekor,” diyerek, “Brezilya’nın Avrupa futboluna karşı açıkça bir hassasiyet sergilemeye başladığını” belirtti, Son elenmelerini örnek göstererek “2006’da Fransa, 2010’da Hollanda, 2014’te Almanya’ya karşı 7-1’lik utanç verici yenilgi, 2018’de Belçika, 2022’de Hırvatistan ve şimdi de Norveç” dedi.

İtalyan gazetesi, sert bir üslupla şu sonuca vardı: “Vinícius, orta seviye bir takımda yüksek kaliteye sahip tek oyuncu; Brezilya milli takımı, onun bu unvanı devralmasını umuyordu.” Gazete, takımı kurtaramamasına rağmen vatandaşı Ancelotti’yi kınamadı.

Ancelotti’nin geleceği beklenenden daha erken tartışılacak

"BBC Sport" ise şu noktayı açıkça vurguladı: "Sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor, ancak turnuvadan ayrılış şekli, geleceği hakkındaki tartışmaların Brezilya’daki herkesin beklediğinden çok daha erken başlayacağı anlamına geliyor," diyerek hayal kırıklığı yaratan performansa dikkat çekti: “Brezilya topun sadece %33,5’ine sahip oldu ve sadece kontra ataklarda tehlikeli olabildi.”

"The Athletic" gazetesi ise İtalyan teknik direktörün temkinli tavrına dikkat çekerek şöyle yazdı: "Ancelotti de sorumluluğun bir kısmını üstlenmelidir, zira ilk golün hemen öncesinde Bruno Guimarães’i oyundan alarak takımının yenilgisine katkıda bulundu. Oyuncularının top hakimiyetinin yetersiz olduğunu fark ettikten sonra, en iyi pasörünü kenara alarak Ederson ve Danilo Santos'u orta sahaya sürerek kontra atak stratejisine odaklandı. Bu da Norveç'in son on dakikayı kolaylıkla kontrol etmesine olanak sağladı."

Arjantin basını Brezilya’yla alay ediyor

Bu taktiksel yetersizlik, komşusu ve ezeli rakibini eledikten sonra açıkça alay eden Arjantin basını için bol malzeme oldu. “La Nación” gazetesi şöyle yazdı: “Dünya futbolunun feneri olan eski Brezilya çoktan ortadan kayboldu ve Ancelotti de, bireysel yeteneklerle, başta Vinícius olmak üzere, daha güvenilir ve kararlı olması beklenen yeni bir Brezilya kurmada başarısız oldu.”

"Olé" sitesi ise daha dramatik bir yaklaşım benimsedi: "Topa hakim olmayı seven Brezilya'yı hatırlıyor musunuz? Muhteşem paslarını kutsallaştıran Brezilya'yı? Takımları hayalperest ve yaratıcı olan Brezilya'yı? Kapsamlı futbolu bir din gibi yaşayan Brezilya'yı? Modern çağ tüm bunları silip süpürdü ve bu Brezilya milli takımı farklı bir denkleme göre oynuyor, kazanıyor ve kaybediyor. Norveç’in top hakimiyet oranını ikiye katlayacağını kim hayal edebilirdi? Bu, tarihe bir darbe. Kimliklerinden vazgeçmenin bedeli, Brezilya’nın Dünya Kupası’nı kaybetmesidir.”

“Rüzgârla dans ediyorlar”

Hatta “Fox Sports” kanalındaki spor yorumcusu Zlatan İbrahimoviç bile şaşkın görünüyordu: “Brezilya’nın performansı beni hiç ikna etmedi… Sanki Norveç güzel bir futbol sergilerken Brezilya rastgele oynuyormuş gibi hissettim… Bilemiyorum. Sanki rüzgârla dans ediyorlarmış gibi görünüyordu.”

"The Telegraph" gazetesi ise, "Norveç'e karşı alınan yenilgi, 200 milyondan fazla Brezilyalı için acı bir darbe olabilir, ancak Seleção'nun yakın tarihine bakan herkes, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmelerine pek de şaşırmayacaktır" diye yazdı.

"Bir dönemin sonu"

"Bild" gazetesi gibi birçok medya kuruluşu, Neymar'ın ayrılışını tartışırken milli futbolcunun emekliliğine odaklandı ve yıldızın gözyaşları birçok makalede dikkat çekici bir şekilde öne çıktı.

"The Guardian" gazetesi ise durumu şöyle özetledi: "Neymar, bir dönemin sonunu ilan ederek ağlayarak sahadan ayrıldı."