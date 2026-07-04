Uluslararası gazeteler Mısır'ın yaptıklarına "hayran kaldı": 2026 Dünya Kupası'ndan ikonik bir kare

Eşi benzeri görülmemiş bir sahnede, tüm dünyayı şaşırtan Mısır milli takımının Avustralya ile oynadığı maçın penaltı atışları öncesindeki taktik hazırlığı, uluslararası spor gazeteleri ve internet sitelerinin gündemine oturdu.

Kameralar, Firavunlar’ın oyuncularının bir dizüstü bilgisayarın etrafında toplanarak, Kylian Mbappé’nin Real Madrid formasıyla Levante’ye karşı attığı eski bir penaltı vuruşunu izlediklerini yakaladı. Bu, o dönemde İspanyol takımının kalesini koruyan Avustralyalı kaleci Matthew Ryan’ın stilini incelemek amacıyla yapılmıştı:

Ne oldu?

Karar penaltı atışları başlamadan birkaç dakika önce, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın önderliğindeki Mısır milli takım oyuncuları bir dizüstü bilgisayarın etrafında toplandılar. Teknik ekibin bir üyesi olan performans analisti (Mahmud Selim), onlara 17 Ocak'ta İspanya Ligi'nde Kylian Mbappé'nin Real Madrid formasıyla Levante'ye karşı attığı bir penaltı vuruşunun video kaydını izletti.

Amaç belliydi: O maçta Levante kalesini koruyan Avustralyalı kaleci Matthew Ryan’ın hareketlerini ve pozisyon almasını incelemek. Avustralyalı teknik direktör Tony Popović, Ryan’ı 119. dakikada özellikle penaltı atışları için oyuna sokmuştu.

Sonuç ne oldu? Mısırlı dört penaltı atıcısı (Mahmud Sabir, Rami Rabia, Muhammed Salah ve Hüsam Abdülmecid) Ryan’ın kalesini sarsmayı başardı ve kaleci hiçbir atışı kurtaramadı. Böylece Mısır milli takımı, penaltı atışlarında 4-2 galip gelerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.

Olay, dünya basınının gündemine oturdu. Fransız “L’Équipe” gazetesi, bu sahnenin en ince ayrıntılarına odaklanarak, Muhammed Salah’ın ekranın önünde bacak bacak üstüne atmış bir şekilde oturduğunu ve hatta Ryan’ın hareketlerini dikkatle incelemek için “duraklat düğmesine basıp videoyu yeniden oynattığı”nın görüldüğünü belirtti.

Gazete, haberini keskin bir alaycı tonla sonlandırdı: “Teşekkürler Mbappé!”, Fransız yıldızın attığı penaltının Mısır’ın Avustralyalı kalecinin şifresini çözmesine yardımcı olduğuna işaret ederek.

“Foot Mercato” sitesi ise bu hazırlık yöntemini “alışılmadık” olarak nitelendirerek, bunun “modern futbolda video analizinin artan önemini gösterdiğini” vurguladı.

"Bu geleneksel olmayan yöntem internette geniş yankı uyandırdı; pek çok kişi Mısır milli takımının hazırlıklarının hassasiyetinden etkilendi" diye belirtti ve "Son anda yapılan bu analiz, kritik maçta meyvesini verdi" diye ekledi.

İspanyol “AS” gazetesi ise bu sahneyi “Dünya Kupası’nın ikonik görüntülerinden biri” olarak nitelendirdi ve Mısır teknik ekibinin penaltı atışları öncesindeki “pas antrenmanı” süresini, oyunculara videoyu izletmek için kullandığını, bunun da Avustralyalı kalecinin zayıf noktalarına odaklanmalarına olanak tanıyan mükemmel bir zamanlama olduğunu belirtti.

"Marca" gazetesi ise Avustralyalı teknik direktör Tony Popović’in yaptığını, 2014 Dünya Kupası’nda penaltı atışlarından hemen önce kalecisini değiştiren Louis van Gaal’ın ünlü riskli hamlesiyle ilişkilendirdi.

Gazete, Popović’in “bu değişikliği fark edip aynısını yapmak istediğini” ancak “bu seferki hamlesinin ters teptiğini” belirtti; zira “Ryan hiçbir penaltıyı kurtaramadı, sadece bir kez doğru tahminde bulundu.”

Ayrıca, Avustralyalı oyuncular Harry Sutar ve Lucas Harrington’ın iki penaltıyı kaçırmasının “Mısırlıların tarihlerinde ilk kez eleme turlarını geçmelerine olanak sağladığını” ekledi.

Fransız “RMC” kanalı ise haberine “Tim Krol’un planı başarısız oldu” başlığını attı ve Bobović’in stratejisinin başarısızlığına işaret etti.

"Mısırlıların teknik ekibi hiçbir şeyi şansa bırakmadı" diye vurguladı.

İspanyol “Sport” gazetesi ise olayın teknolojik boyutunu överek şöyle yazdı: “Teknoloji, Dünya Kupası’nda bir kez daha ön plana çıktı; sürekli teknolojik ilerlemenin yaşandığı çağımızda her yere yayılmış ve her şeye nüfuz eden bu teknoloji.”

Gazete, “Amaç, Ryan’ın penaltı vuruşlarındaki zayıf noktalarını belirleyecek ipuçları bulmaktı” diye vurguladı.

Son olarak İngiliz "The Sun" gazetesi, bu sahneyi başlangıçta "tuhaf" olarak nitelendirdi, ancak "izlemeye değer bir nedeni olduğunu" vurguladı.

Gazete, sosyal medyadaki taraftar yorumlarını aktardı; bunlardan biri “Yüksek seviyede futbol” yazarken, bir diğeri “Ne büyük bir çaba!” yorumunu yaptı; bir üçüncüsü ise “Hazırlanmak için günleri vardı” dedi.

Dördüncüsü ise: “Aynı zamanda, bazı taraftarlar penaltı atışlarının sadece şansa bağlı olduğunu düşünmeye devam ediyor.”

Ancak alaycı bir yorumcu şöyle yazdı: “Neden bu zahmete girdiklerini anlamıyorum; her penaltıyı atlatmak için zıplıyordu.”