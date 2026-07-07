ABD’nin 2026 Dünya Kupası’nda Belçika’ya karşı 4-1’lik ezici bir skorla 16 turunda elenmesi, Salı günü sabahın erken saatlerinde Seattle’daki Lumin Park Stadyumu’nda oynanan maç, siyasi müdahale skandalının gölgesinde geçen ve oynadığı halde hiçbir etki yaratamayan forvet Folarin Balogun vakasından sonra, etik nedenlerle dünya basınına bir tür rahatlama getirdi.

Alman "Bild" gazetesi, "Belçika dünya futbolunun intikamını aldı" başlığını attı. Bu başlık, ABD'li forvetin katılımının yol açtığı tartışmaya atıfta bulunuyordu. Forvet, bir önceki maçta Bosna-Hersek'e karşı sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görmüş ve otomatik olarak cezalandırılmıştı; ancak Başkan Donald Trump'ın FIFA'ya müdahalesi sonucu cezası kaldırılmıştı.

Belçika’nın galibiyeti, uluslararası basının büyük bir kısmı tarafından neredeyse oybirliğiyle memnuniyetle karşılandı; medya kuruluşları, “onurun geri kazanıldığını” belirtti. Bu ifadeyle, Amerikalıların sönük performansı, FIFA tüzüğüne göre cezalandırılan siyasi müdahale skandalının gölgesinde kaldığına işaret edildi.

Maçın başlamasına 29 dakika kala Baljugon, Lumin Park stadyumuna adım attığında Amerikalı taraftarlar onu gürültülü tezahüratlarla karşıladı; sahada takımla birlikte tanıtıldığında da aynı şey tekrarlandı. Ancak maç boyunca, sözde bir gösteri sahnesi ve maçın sonundaki bir şut dışında nadiren göze çarptı.

"The Athletic" gazetesi, "New York Times"ın spor bölümü, Monaco'lu forvetin hayal kırıklığı yaratan performansına odaklanarak, "kendisini, doğrudan bir suçu olmaksızın, son 36 saat içinde futbol dünyasındaki bir tartışmanın merkezinde buldu ve turnuvanın en tartışmalı konularının odak noktası haline geldi" dedi.

Amerikan gazetesi şöyle devam etti: “Saha içinde maça büyük bir etkisi olmadı. Performansı büyük bir merakla bekleniyordu, zira bu maç, FIFA’nın kırmızı kart gördükten sonra oynamasını engelleyen cezasını askıya aldığı tartışmalı kararın ertesi gününe denk geliyordu.”

Belçika Futbol Federasyonu, “ABD Futbol Federasyonu’na, oyuncunun adı hakem listesinde yer alırsa onun oynama hakkına itiraz edeceğini ve tüm seçeneklerin hâlâ açık olduğunu” belirten bir açıklama yayınlamıştı; ancak bu ezici sonucun ardından herhangi bir önlem alınmasına gerek kalmadı.

Medya, Mauricio Pochettino’nun oyuncularına sert eleştiriler yönelterek şöyle dedi: “On milyonlarca Amerikalı'nın maçı izlediği, eşi görülmemiş bir coşku ve geniş halk desteğinin olduğu, Pazartesi akşamı dünya gözü önünde en yoğun izlenme saatlerinde canlı yayınlandığı bu maç, ABD erkek milli takımı, oyuncuları ve sporun tamamı için eşsiz bir fırsattı, ancak onlar bu fırsatı kaçırdılar ve hayatlarının en büyük sınavında başarısız oldular."

İngiltere’de ise “Daily Mail” gazetesi alaycı bir başlık attı: “Masayı ters çevirin!”, ve şöyle devam etti: “Trump bile ABD’yi elenmekten kurtaramadı”, ABD başkanının “yanlış forvet konusunda endişeli olduğunu” da belirtti.

İngiliz gazete şöyle devam etti: “Balugon’un cezasının kaldırılması isteği kabul edildi, ancak sonuçta bunun kayda değer bir etkisi olmadı; çünkü Seattle’da geçen 90 dakikadan fazla süren heyecan verici ve yorucu maç boyunca, bu karşılaşmanın sonucunu belirleyen kişi Belçikalı forvet Charles De Ketelaere oldu.”

"The Sun" gazetesi ise, kaleci Matt Freese’in Belçika’nın üçüncü golünde yaptığı feci hata nedeniyle "Dünya Kupası tarihinin en kötü golünü" yiyen ev sahibi ülkeyi vuran bu "ABD felaketi"ne ve "felakete" odaklandı.

İspanyol “Marca” gazetesi ise Belçika’nın performansını överek şöyle yazdı: “Belçika milli takımı kargaşayı öfkeye, tartışmayı futbola, anlaşmazlığı ise oyun sanatına dair bir derse dönüştürdü. Balugon olayının yaşandığı bu akşam, Kırmızı Şeytanlar ABD'yi ezip geçti ve De Ketelaere, Vanaken ve Lukaku'nun golleriyle son ev sahibi ülkeyi eleyerek, kritik anda Dünya Kupası'ndaki en iyi performanslarını sergiledi."

İspanyol gazete şöyle devam etti: “Ne genel atmosfer, ne zarafet, ne de Amerikan rüyası, adaleti kendi elleriyle sağlayan ve İspanya ile karşılaşmak üzere çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Belçika milli takımını durduramadı.”

Bu sonuçla Belçika, teknik yönlerden çok siyasi ve ahlaki boyutların ön plana çıktığı bir maçta ev sahibi ülkenin yolunu 16 turunda sonlandırdı ve futbolun nihayetinde sportif adaleti sağladığını bir kez daha kanıtladı.