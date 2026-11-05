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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Uluslararası emeklilik, Cristiano'nun Portekiz ile olan tarihi hayalini sona erdiriyor

Portekiz - Danimarka
Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
Al Hazem - Al Nassr FC
Al Hazem
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Danimarka
Suudi Arabistan

Al-Nassr'ın tek yolu

Suudi Arabistan ekibi Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bugün perşembe günü milli takımı bırakma kararı, efsanevi yıldızın Portekiz Milli Takımı ile ilgili önemli bir hayalini suya düşürdü.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, daha önce devam etme isteğini teyit etmesinin ardından çarpıcı bir sürprizle milli düzeyde futbolu bıraktığını açıkladı. Böylece yaklaşık bir ay önce futbolu bıraktığını açıklayan tarihi rakibi Lionel Messi'nin izinden gitmiş oldu.

Geçtiğimiz eylül ayında Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde bir basın toplantısında yer alarak iki yeni başarıya ulaşmak için milli takım kariyerine devam ettiğini doğrulamıştı.

Ronaldo şöyle demişti: "Hedefim kariyerimde 1000. golümü atmak ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanmak."

Gelecek maçlar
ALH

ALH

Premier Lig

06 Kas 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Cristiano'ya 1000. golü hangi formayla atmak istediği sorulduğunda, bu başarıya Portekiz Milli Takımı ile ulaşmayı hayal ettiğini vurgulamıştı.

Şimdi ise milli takımı bırakmasının ardından Ronaldo, kariyerindeki 1000. golü ancak Nassr forması ile atabilecek.

 

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