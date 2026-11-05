Suudi Arabistan ekibi Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bugün perşembe günü milli takımı bırakma kararı, efsanevi yıldızın Portekiz Milli Takımı ile ilgili önemli bir hayalini suya düşürdü.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, daha önce devam etme isteğini teyit etmesinin ardından çarpıcı bir sürprizle milli düzeyde futbolu bıraktığını açıkladı. Böylece yaklaşık bir ay önce futbolu bıraktığını açıklayan tarihi rakibi Lionel Messi'nin izinden gitmiş oldu.

Geçtiğimiz eylül ayında Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde bir basın toplantısında yer alarak iki yeni başarıya ulaşmak için milli takım kariyerine devam ettiğini doğrulamıştı.

Ronaldo şöyle demişti: "Hedefim kariyerimde 1000. golümü atmak ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanmak."

Cristiano'ya 1000. golü hangi formayla atmak istediği sorulduğunda, bu başarıya Portekiz Milli Takımı ile ulaşmayı hayal ettiğini vurgulamıştı.

Şimdi ise milli takımı bırakmasının ardından Ronaldo, kariyerindeki 1000. golü ancak Nassr forması ile atabilecek.