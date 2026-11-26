Uluslararası spor avukatı Ralph Charbel, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Fas ile Senegal arasındaki 2025 Afrika Uluslar Kupası finali davasında verdiği karara ilişkin görüşünü açıkladı.

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CAS, önceki gün, salı günü Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul ettiğini ve maç sırasında Senegalli oyuncuların sahayı terk etmesi gerekçesiyle Fas'ı hükmen kıta şampiyonu ilan eden Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu'nun kararını iptal ettiğini açıklamıştı.

Ralph Charbel, bugün, perşembe günü Kooora'ya yaptığı özel açıklamada, CAS'ın kararında Kongolu hakem Jean-Jacques Ndala'nın 109. dakikada maçı sürdürme kararını esas aldığını, Ndala'nın da maçın Senegal'in 1-0 galibiyetiyle sona ermesine izin verdiğini söyledi.

Charbel, CAS heyetinin davada “oyun alanı” ilkesini uyguladığını da ekledi.

Uluslararası spor avukatı bunu şöyle açıkladı: “Oyun alanı ilkesi, İsviçre Federal Mahkemesi'nin yerleştirdiği hukuki bir ilkedir. Bu ilkeye göre spor yargı organları, oyun kurallarının keyfi biçimde ya da kötü niyetle uygulandığı kanıtlanmadıkça, hakemlerin maç sırasında sahada verdiği teknik kararları incelemekten veya iptal etmekten kaçınır.”

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Charbel, bu ilke uyarınca maça devam edilip edilmeyeceğine karar verme yetkisinin herhangi bir kurula, komiteye ya da mahkemeye değil, yalnızca maçın orta hakemine ait olduğunu, dolayısıyla Kongolu hakemin kararının geçerli olduğunu ve hiçbir itiraza ya da incelemeye konu edilemeyeceğini belirtti.

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Fas'a haksızlık mı yapıldı?

CAS'ın kararının Fas açısından haksız olup olmadığı sorusuna yanıt veren Charbel, davanın seyri göz önüne alındığında mahkemenin adil bir karar verdiğini vurguladı.

Charbel, “Bence karar adil ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin oyun alanı ilkesinin uygulanmasına ilişkin yerleşik ve istikrarlı içtihadıyla uyumlu” dedi.

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Charbel bir örnek vererek şunları söyledi: “6 Mart 2009'da CAS, Hollanda Antilleri Olimpiyat Komitesi'nin Uluslararası Atletizm Federasyonu ve ABD Olimpiyat Komitesi aleyhine yaptığı itirazı oyun alanı ilkesine dayanarak reddetti.”

Lübnanlı avukat şöyle devam etti: “Hakem Ndala'nın kararında herhangi bir keyfilik ya da kötü niyet görünmüyor. Dolayısıyla son Afrika Uluslar Kupası finali davası, oyun alanı ilkesinin bir istisnasını oluşturmuyor.”

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CAS, 82. ve 84. maddelerin uygulanmasını reddetti

CAS, kararın gerekçesinde Afrika Uluslar Kupası talimatlarının 82. ve 84. maddelerinin bu durumda uygulanamayacağını vurgulamış, bu maddelerin yalnızca bir takımın davranışı hakemi maçı kesin olarak sonlandırmaya yönelttiğinde maçın sonucunu belirlemeyi amaçladığını açıklamıştı.

Böylece heyet, hakemin maça devam etme kararı verirken herhangi bir hukuki hata yapmadığı sonucuna vardı. Bu da Fas'a finali kazandıran kararın dayandığı temeli ortadan kaldırdı.

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Mahkeme, hakemin kararını verdiği koşulları da göz ardı etmedi ve hakemin “aşırı gerginlik” içeren bir ortamda karar vermek zorunda kaldığını kabul etti.

Ancak mahkeme, bu koşulların kararı keyfi olarak nitelendirmeye yetmediğinin de altını çizdi ve hakemin değerlendirmesinin maçın dışındaki etkenlerden etkilendiğine dair bir belirti olmadığını açıkladı.

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Bu şekilde mahkeme, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun hakem kararının keyfi olduğu yönündeki argümanını da reddetti.

Fas Futbol Federasyonu'nun Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına itiraz etme niyetini açıkladığını ve İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmasının beklendiğini hatırlatalım.