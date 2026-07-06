Uluslararası basın: Trump ve Infantino, futbolu yolsuzluk bataklığına sürüklüyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın, Amerikalı forvet Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartı iptal etme ve onun 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Belçika’ya karşı oynamasına izin verme kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan müdahalesinin ardından uluslararası bir eleştiri fırtınası kopardı; bu olay, “saçmalık” olarak nitelendirildi, ve “futbol yolsuzluğu” olarak nitelendirilen bir olayda,

Belçikalı “Het Nieuwsblad” gazetesi kararı “bir komedi, hatta çok kötü bir komedi” olarak nitelendirirken, İngiliz “Daily Mail” gazetesi daha sert bir tavır sergileyerek “Trump ve Infantino’nun futbolu yolsuzluk bataklığına sürüklediğini” belirtti.

Trump, FIFA’ya açıkça teşekkür etti

Dünya Kupası tarihinde ilk kez, ev sahibi ülkenin devlet başkanı bir hakem kararına açıkça müdahale etti. Trump, resmi hesabından FIFA’ya “doğru olanı yaptığı ve büyük bir haksızlığı giderdiği” için teşekkür etti; bu açıklama, uluslararası spor camiasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

Balugun, önceki bir maçta kırmızı kart görmüştü; bu da Belçika maçında otomatik olarak cezalı olacağı anlamına geliyordu, ancak FIFA, turnuva tarihinde daha önce görülmemiş bir adım atarak bu karardan aniden geri adım attı.

Belçika, resmi bir açıklamayla FIFA’yı tehdit etti

Karar, Belçika milli takımının öfkesini hızla uyandırdı. Takım, “skandalı” kınayan ve FIFA’yı yasal işlemlerle tehdit eden resmi bir açıklama yayınlayarak, kararın “rekabetin adaletini zedelediğini ve turnuvanın güvenilirliğini derinden sarsacağını” belirtti.

Öfke sadece Belçika ile sınırlı kalmadı, birçok uluslararası medya kuruluşuna da sıçradı. İngiliz “Daily Star” gazetesi, “Balagoun’a tanınan af Belçika’yı şaşkına çevirdi” diye yazarken, bunu “futbolun geleceğini tehdit eden tehlikeli bir emsal” olarak nitelendirdi.

Kararı kınama konusunda nadir görülen uluslararası fikir birliği

İlk kez Fransız basını, Belçikalılarla nadir görülen bir şekilde aynı görüşteydi. “Le Parisien” gazetesi, kırmızı kartın iptalini “rekabetin adaleti pahasına ABD için büyük bir kazanç” olarak nitelendirerek, siyasi müdahalenin haksız bir şekilde yararlanılmasına işaret etti.

Bu haber, ABD ile Belçika arasında oynanacak beklenen maç öncesinde dünya basınının manşetlerini süsledi. Kararın maçın gidişatına etkisi ve siyasi baskıların FIFA’nın hakemlik kararları üzerindeki etkisi konusunda artan sorular gündeme geldi.

FIFA’da Güven Krizi

Bu karar, kararlarının şeffaflığı konusunda giderek artan eleştirilerle karşı karşıya olan FIFA’nın güvenilirliğine yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor. Özellikle ABD’nin Kanada ve Meksika ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapması, siyasi baskıların yarışmanın teknik yönlerine etki edeceği endişelerini artırıyor.